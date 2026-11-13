La famosa actriz que dejó Buenos Aires tras un escándalo mediático y se instaló en Mar del Plata

Cecilia Milone dejó Buenos Aires y eligió instalarse en Mar del Plata después de atravesar un período de fuerte exposición mediática por su historia sentimental con Chico Novarro. La actriz y cantante confirmó en julio de 2026 que llevaba siete meses radicada en la ciudad, donde convirtió su departamento en un hogar. "Hubo una especie de pacto de amor entre Mar del Plata y yo", había definido al explicar el vínculo especial que mantiene con La Feliz desde hace décadas.

Cómo es la nueva vida de Cecilia Milone en Mar del Plata

La relación de la celebridad con la ciudad comenzó durante su adolescencia. Cuando tenía 12 años la conoció y, para sus 15, pidió como regalo pasar dos semanas en Mar del Plata para asistir a una obra de teatro diferente cada noche. Años después, recordó que siempre había querido tener una vivienda propia en la costa. "Siempre me prometí tener una casa acá. Tardé 40 años en cumplirlo, pero lo logré", contó. Y resumió lo que representa para ella este lugar: "Hay algo con Mar del Plata que me vuelve poderosa y genuina".

Milone hizo Las Cartas del León este año en Mar del Plata.

La artista ya había comprado un departamento junto a Nito Artaza en 2023, aunque por entonces todavía proyectaba repartir su tiempo entre Buenos Aires y la costa. En julio de 2026 explicó que había cambiado su domicilio y describió su organización entre ambas ciudades: "Vivo en 100 metros cuadrados divididos, 60 en Buenos Aires y 40 acá". También contó que había transformado su vivienda marplatense en un espacio propio, donde podía construir una rutina y sentirse en casa.

El traslado también estuvo relacionado con el impacto que le produjo la repercusión pública de su historia con Chico Novarro. En abril de 2026, durante una entrevista televisiva, le preguntaron si su mudanza respondía a una huida del acoso periodístico y contestó afirmativamente. "Sí. Quedé muy asustada. A veces decir que es acoso, que quizás lo sea, o violencia mediática, que quizás lo sea, no se trata de ellos. Se trata de que yo no supe qué hacer con eso", explicó. También afirmó que había existido "una campaña de difamación" y que la exposición le había resultado difícil de manejar.

Milone tuvo un romance oculto con Chico Novarro.

Nacida en Buenos Aires el 7 de marzo de 1969, Milone construyó una extensa trayectoria como actriz y cantante. Alcanzó popularidad en televisión con Gasoleros y Poné a Francella, mientras que en teatro tuvo uno de sus papeles más recordados en Drácula, el musical de Pepe Cibrián y Ángel Mahler. También desarrolló una carrera vinculada al tango y al bolero. En Mar del Plata, la ciudad que eligió como refugio y a la que está ligada desde hace más de cuatro décadas, presentó en julio Las cartas de un león, un espectáculo musical dedicado a Chico Novarro.