Dejaron Europa y eligieron Mar del Plata para vivir: quiénes son los famosos que cambiaron su vida por el mar

La historia de Melina Pitra y Fabián Assmann tiene un recorrido particular: después de vivir en Europa y México por la carrera futbolística del exarquero, regresaron a la Argentina y terminaron encontrando en Mar del Plata un lugar para instalarse definitivamente. La llegada se produjo en 2018, cuando el golero fue contratado por Aldosivi, pero lo que comenzó como una decisión ligada al deporte terminó transformándose en un proyecto familiar.

La pareja, que comenzó su relación en 2009, ya había formado una familia con sus dos hijas, Isabella e Indiana. Durante los años en el exterior, Pitra acompañó los distintos destinos profesionales del ex Independiente, que tuvo pasos por Las Palmas de España y Mérida de México. Cuando apareció la posibilidad de jugar en el equipo marplatense, la propuesta de mudarse encontró una respuesta inmediata de su mujer.

La decisión que derivó en la mudanza a Mar del Plata y una medalla de oro inesperada

En una entrevista con Clarín, el propio Assmann recordó cómo fue aquella conversación: “Meli estaba en Buenos Aires con las nenas, le planteé la chance de venir a Mar del Plata y me dijo: ‘Vamos, quiero surfear’”. La actriz ya tenía afinidad por los deportes de tabla, incluso había practicado snowboard, y el contacto cotidiano con el agua terminó de conquistarla. “Le encantó el mar, te atrapa, es un cable a tierra espectacular”, contó el exfutbolista.

Con el tiempo, esa pasión se extendió a sus hijas. Isabella comenzó a acercarse al bodyboard alrededor de los 10 años, mientras que Indiana también se incorporó a las actividades acuáticas. La mayor encontró en la disciplina su especialidad y empezó a competir a nivel internacional: en 2025 se consagró campeona sudamericana Sub-18 en Perú y, en septiembre de 2026, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos disputados en Playa Grande, frente a la chilena Valentina Díaz.

Isabella, de 14 años, obtuvo la medalla de oro en bodyguard en Playa Grande.

Después de retirarse del fútbol profesional, Assmann mantuvo su vínculo con Aldosivi y continuó ligado a la formación de jugadores. Incluso, llegó a integrar el cuerpo técnico de la Reserva que conducía Facundo Oreja hasta julio, donde se desempeñaba como ayudante de campo. La modelo, por su parte, conserva presencia en las redes sociales, comparte distintos momentos de la vida familiar y mantiene su relación con el surf, además de sus trabajos vinculados a la conducción y los medios.

La posibilidad de regresar a Buenos Aires no apareció como una consecuencia automática del final de la carrera deportiva. Por el contrario, la familia decidió continuar en la ciudad que había conocido por el fútbol y que terminó convirtiéndose en su lugar de residencia. En septiembre, durante una entrevista con este medio por el logro deportivo de Isabella, Assmann explicó que el mar y la calidad de vida fueron determinantes para quedarse: “Acá hicimos base y acá nos quedaremos”.

"Acá hicimos base y acá nos quedaremos", aseguró el exarquero.

El recorrido de Pitra y Assmann muestra cómo una mudanza que inicialmente dependía de un contrato futbolístico terminó modificando la vida cotidiana de toda la familia. Mar del Plata no solo se convirtió en el lugar donde Isabella desarrolló su carrera en el bodyboard, sino también en el escenario que eligieron para construir una nueva etapa, lejos de los destinos que habían marcado los primeros años de su historia juntos.