Iosfa: el gobierno abrió retiros voluntarios y crece la incertidumbre por los puestos de trabajo

El gobierno nacional puso en marcha un régimen de retiros voluntarios para los trabajadores de planta permanente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), en una nueva etapa del proceso de disolución y liquidación del organismo. La medida fue oficializada a través de la Disposición 721/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un plazo de apenas dos semanas para que los empleados puedan solicitar su desvinculación.

El programa contempla distintas alternativas de compensación económica, que varían de acuerdo con la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. En determinados casos, el beneficio puede alcanzar una gratificación equivalente a 30 remuneraciones brutas. Además, quienes adhieran tendrán seis meses de cobertura médica para su grupo familiar a través de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa).

Trabajadores de IOSFA y de los hoteles se movilizaron en Mar del Plata para reclamar por la continuidad de sus puestos laborales.

La ventana para presentar las solicitudes comenzó este 12 de noviembre y se extenderá hasta el 26, sin posibilidad de prórroga. Otro de los puntos establecidos por la normativa es que quienes acepten el retiro no podrán volver a desempeñarse en el Estado nacional durante los ocho años posteriores a su desvinculación.

La iniciativa se inscribe en el proceso de reestructuración que el Ejecutivo había profundizado a fines de octubre, cuando modificó las condiciones para transferir el personal de Iosfa a la nueva entidad. A partir de ese cambio, la incorporación dejó de ser automática: será el directorio de Oosfa el que determine qué puestos necesita para funcionar y, en consecuencia, qué empleados serán trasladados.

El reclamo se mantiene activo en Mar del Plata.

El organismo cuenta con una dotación de aproximadamente 2.450 personas, aunque el nuevo régimen de retiros está dirigido específicamente a quienes integran la planta permanente. El gobierno busca reducir la estructura antes de completar el traspaso de las funciones y avanzar con el cierre definitivo de IOSFA, previsto para febrero de 2027.

La decisión tiene especial repercusión en Mar del Plata, donde el proceso de disolución ya había generado preocupación entre los trabajadores de las dependencias locales. En las últimas semanas, las advertencias estuvieron centradas en el futuro de la farmacia, señalada por sus empleados como una referencia para garantizar tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo, además de la continuidad laboral en los establecimientos hoteleros vinculados al instituto.

La farmacia de IOSFA en Mar del Plata quedó en el centro de la preocupación por la continuidad de los tratamientos oncológicos y los medicamentos de alto costo.

El conflicto también tuvo expresiones públicas en la ciudad. El domingo 8 de noviembre, trabajadores de Iosfa y de los hoteles se movilizaron en la zona de Luro y la costa para rechazar los despidos y reclamar respuestas sobre la continuidad de sus puestos de trabajo. La protesta se sumó a los reclamos que se replicaron en distintos puntos del país.