Disolución de Iosfa y despidos masivos: "Están cerrando la única farmacia que garantiza tratamientos oncológicos"

A partir de la medida cerrarán los hoteles Antártida y Tierra del Fuego y la farmacia.

Luego del anuncio de la disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que impactaría de manera drástica en Mar del Plata, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se manifestó en la mañana de este jueves en la Municipalidad para rechazar la medida que desencadenará en despidos masivos.

De acuerdo al secretario gremial de ATE, Diego Lencina, "la actividad se enmarca en un plan de lucha a nivel nacional" en el que plantearon "visibilizar el reclamo de la continuidad laboral de los trabajadores de los hoteles y la farmacia de la obra social en los palacios municipales y las legislaturas locales, con la intención de que las autoridades políticas se pongan al frente" de la situación.

Se confirmó el cierre total de las instalaciones de Iosfa, afectando a 177 trabajadores en Mar del Plata.

En la misma línea, aclaró que "no solo se discute el cierre de los organismos, sino que son alrededor de 180 familias marplatenses que se quedan sin una fuente laboral", al mismo tiempo que sostuvo que "se les están quitando derechos a los afiliados del Iosfa", entre los que enumeró al descanso, el esparcimiento, el turismo y a "algo tan básico como el derecho a recibir una atención médica y medicamentos".

En paralelo, el líder sindical aseguró en la protesta que "continúan interrumpidos los servicios en las farmacias con convenios" de la entidad, por lo que "están cerrando la única que garantiza tratamientos oncológicos y otros de alto costo", y confió que los hoteles Antártida y Tierra del Fuego "debieron devolver señas a delegación de los Juegos Bonaerenses y los Evita, que históricamente se alojan en estos establecimientos".

El líder gremial de ATE aseguró que se trata de la única farmacia que ofrece tratamientos oncológicos.

"La comunidad marplatense se suma y nos acompaña y nos da fuerza. Cada bocinazo es una manera de acompañar el reclamo de los trabajadores porque la situación no es solo grave para los estatales, sino también para el sector privado de la ciudad", concluyó Lencinas.

Según habían comunicado anteriormente, el objetivo del organismo sería "quedarse solamente con 1000 de los 2450 trabajadores con los que contaba", lo que alcanzaría a los casi 200 empleados de sus dependencias en la ciudad.