"No vamos a entregar nuestros puestos de trabajo": empleados de Iosfa y de los hoteles se movilizaron contra los despidos

Unos 180 trabajadores y sus familias podrían quedar sin sustento ante el inminente cierre de delegaciones y farmacias de Iosfa y la incertidumbre sobre la continuidad laboral en el Hotel Antártida y Tierra del Fuego, perteneciente a la Armada.

En ese contexto, empleados de los distintos sectores realizaron una manifestación en la intersección de Luro y la costa para reclamar trabajo digno y estabilidad laboral.

Alberto Rabini, uno de los trabajadores autoconvocados, explicó en diálogo con 0223 que la protesta responde a una situación que ya genera preocupación entre los empleados. Según indicó, "el próximo 30 de noviembre marcaría el cierre de nuevas dependencias, mientras que ya se contabilizan 31 farmacias cerradas en distintos puntos del país".

Asimismo, "en las delegaciones están dejando gente afuera. Iosfa tiene 2.349 empleados y solo quieren dejar a 1000, que van a repartir: 668 en la obra social y el resto en las delegaciones que queden. Para los demás, la calle, el despido", advirtió Rabini.

Frente a este panorama, los trabajadores aseguran que continuarán con las medidas de reclamo para visibilizar el conflicto y evitar la pérdida de sus puestos de trabajo. "Seguimos en la lucha. El otro día le solicitamos al intendente Guillermo Montenegro que se involucre, como persona vinculada a la Armada por su padre, y que intervenga en el tema de los hoteles", señaló.

Además, los manifestantes solicitaron ocupar la Banca 25 del Concejo Deliberante de General Pueyrredon para poder exponer la situación ante los concejales y obtener respuestas sobre el futuro laboral de los empleados.

"Mañana tenemos una asamblea y vamos a continuar porque no pensamos entregar nuestros puestos de trabajo tan fácilmente", sostuvo Rabini.

El reclamo apunta a preservar las fuentes laborales y evitar que el proceso de cierres y reestructuración deje a unas 180 familias sin ingresos. Bajo la consigna de trabajo digno y estabilidad, los trabajadores anticiparon que mantendrán las protestas y las instancias de organización hasta obtener respuestas sobre su futuro.