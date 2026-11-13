Mar del Plata ya tiene su primera marquesina de cara a la temporada

Los actores descubrieron la marquesina en el teatro céntrico en el que realizarán temporada

Después de 23 años sin actuar juntos, Nicolás Cabré y Mariano Martínez vuelven a encontrarse en teatro, protagonizando uno de los reencuentros más esperados por el público. Por primera vez, ambos compartirán el escenario en Mar del Plata, acompañados por el Bicho Gómez.

"Tres grandes figuras, una combinación explosiva y una propuesta que promete convertirse en la comedia del verano", indican desde la producción de "Ni media palabra".

Con dirección de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, y producción general de Pardo Producciones, Ni Media Palabra llegará al Teatro Roxy para realizar funciones de jueves a domingo durante ocho semanas, en lo que será la despedida de esta comedia.

La obra presenta una historia cargada de humor, enredos y situaciones inesperadas. Tres hombres, un juego y una visita tan incómoda como imprevisible desencadenan una sucesión de acontecimientos en los que nada sale como estaba planeado.

Se trata de una comedia para toda la familia, con un ritmo vertiginoso, humor físico y situaciones desopilantes que invitan a disfrutar de una noche de risas de principio a fin.

La química entre Cabré y Martínez, sumada a la impronta cómica de Bicho Gómez, convierte a esta propuesta en uno de los grandes atractivos de la cartelera teatral marplatense.