Gustavo Garzón llega al Teatro Tronador BNA con una obra sobre el amor y las segundas oportunidades

El Teatro Tronador BNA se prepara para recibir a Gustavo Garzón, quien desembarcará en la temporada de verano 2027 con Un hombre solo es demasiado para un hombre solo, una obra que invita al público a reflexionar sobre el amor, la soledad, los vínculos y la posibilidad de reinventarse a cualquier edad.

Con dramaturgia del propio Garzón, dirección general de Julia Morgado y la participación de Victoria Baldomir, el espectáculo presenta la historia de Joaquín, un hombre de 70 años que atraviesa una profunda crisis personal y descubre que nunca es demasiado tarde para volver a enamorarse.

La propuesta combina ficción y elementos autobiográficos, con una mirada sensible y sincera sobre las relaciones humanas, el paso del tiempo y los desafíos emocionales que acompañan a las nuevas etapas de la vida.

En una reciente visita a Mar del Plata, Garzón recorrió las instalaciones del Teatro Tronador BNA y manifestó su entusiasmo por formar parte de la programación de verano. El actor destacó la modernidad, la acústica y las características de la sala, al tiempo que anticipó que el espectáculo tendrá una adaptación escenográfica especialmente pensada para el espacio.

“Se van a encontrar con una sala hermosa y con un actor que lo va a dar todo, a entregar toda su humanidad y compartirla con el público”, expresó.

Uno de los aspectos más destacados de la puesta es su carácter confesional. Garzón se inspira en vivencias propias para construir un relato que aborda, sin prejuicios, las contradicciones del amor, la intimidad y la vulnerabilidad emocional.

“Hay que animarse a decir lo que yo digo acá”, aseguró el artista al referirse a la exposición personal que implica llevar esta historia al escenario.

Por su parte, Victoria Baldomir interpreta tres personajes fundamentales en la vida del protagonista: su psicóloga, su esposa y su enamorada. A través de estas figuras, la obra reconstruye distintas experiencias afectivas y propone una mirada profunda sobre las relaciones y las oportunidades de comenzar nuevamente.

“Hay que animarse a decir lo que yo digo acá”, aseguró el artista.

La dirección de Julia Morgado aporta dinamismo, música y recursos teatrales a una historia que nació como un proyecto unipersonal y evolucionó hacia una propuesta compartida.

Con una trayectoria consolidada en teatro, cine y televisión, Gustavo Garzón apuesta por un espectáculo cercano, emotivo y profundamente humano, que promete convertirse en una de las propuestas de la cartelera marplatense durante el próximo verano.

Información del espectáculo

* Obra: Un hombre solo es demasiado para un hombre solo



* Protagonistas: Gustavo Garzón y Victoria Baldomir



* Dramaturgia: Gustavo Garzón



* Dirección general: Julia Morgado



* Funciones: todos los lunes de enero y febrero de 2027



* Horario: 21:00



* Lugar: Teatro Tronador BNA, Santiago del Estero 1746, Mar del Plata.