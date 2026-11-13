El ICT recibió en París el reconocimiento como Colegio UNESCO
Con 46 años de trayectoria educativa, el ICT alcanzó un importante reconocimiento internacional por su compromiso con la interculturalidad, la sostenibilidad, la solidaridad y la formación de ciudadanos comprometidos con el mundo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Instituto Carlos Tejedor (ICT) de Mar del Plata fue reconocido en París, Francia, como Colegio UNESCO, un importante logro institucional que destaca una trayectoria de 46 años dedicada a la educación y a la formación integral de niños y jóvenes.
La incorporación a la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO representa un reconocimiento al camino recorrido por la institución marplatense y a su compromiso sostenido con los valores que promueve el organismo internacional: la cultura de paz, el respeto por la diversidad, el diálogo intercultural, la solidaridad y el desarrollo sostenible.
El reconocimiento tiene especial relevancia por tratarse de una red educativa internacional que reúne a miles de instituciones de distintos países, comprometidas con una educación que trascienda las fronteras del aula y contribuya a construir sociedades más justas, pacíficas y sostenibles.
En el caso del ICT, esta distinción encuentra sus fundamentos en una trayectoria institucional caracterizada por propuestas educativas que promueven el protagonismo de los estudiantes y su compromiso con la comunidad.
Entre ellas se destacan ANDES, el encuentro internacional de estudiantes que el colegio organiza desde 2009 y que promueve el intercambio académico y cultural entre jóvenes americanos; las iniciativas de limpieza y censo de residuos en las playas marplatenses; y la Semana de los Océanos, una propuesta que articula educación, ciencia y conciencia ambiental.
A estas experiencias se suman acciones solidarias, como la construcción de una vivienda junto a la organización TECHO, y programas de intercambio y formación internacional, entre ellos la participación en el encuentro CENIT de Perú y el viaje académico a Salamanca, España.
Más allá de estas iniciativas, el reconocimiento pone en valor una concepción educativa que el ICT sostiene desde hace décadas: la escuela no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino también formar personas capaces de comprender otras realidades, respetar las diferencias y comprometerse con los desafíos de la sociedad.
La distinción llega, además, en un momento de crecimiento y transformación para el ICT, que continúa ampliando su proyecto educativo y desarrollando nuevos espacios institucionales en la ciudad.
Después de 46 años de historia, el ICT suma así una nueva dimensión internacional a su trayectoria, reafirmando su compromiso con una educación que vincula el conocimiento académico con la responsabilidad social, el cuidado del ambiente y la construcción de una cultura de paz.
Un reconocimiento internacional que proyecta a una institución educativa de Mar del Plata hacia el mundo, sin perder su identidad ni el compromiso con la comunidad que la vio crecer.
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