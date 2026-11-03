El fenómeno de El Niño encendió las alarmas en las escuelas de Mar del Plata: piden medidas urgentes de prevención

Buscan anticipar y coordinar medidas de prevención frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño en las escuelas.

Ante la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño impacte en Mar del Plata y la región, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) solicitó la conformación urgente de un espacio de trabajo para coordinar medidas de prevención en las escuelas del distrito, con la participación de las distintas áreas del Estado y las organizaciones sindicales.

La presentación fue realizada este lunes ante el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital y la Jefatura Regional, con el objetivo de que se incorpore la problemática a la agenda educativa y se convoque de manera prioritaria a una Unidad Educativa de Gestión Distrital (Uegd), donde puedan articularse acciones frente a los posibles efectos del fenómeno climático.

El pedido local se enmarca en la solicitud que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb) había presentado a mediados de septiembre ante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad, las organizaciones sindicales reclamaron la conformación de espacios de trabajo tanto a nivel provincial como en cada uno de los distritos para anticipar escenarios y establecer estrategias de intervención.

En el documento dirigido a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, el Fudb planteó la necesidad de una mirada integral que involucre a Educación, Salud y Seguridad, además de la participación de los trabajadores a través de los Comités Mixtos Distritales.

También solicitó conocer las líneas de acción previstas por el Gobierno bonaerense, especialmente en relación con los edificios escolares, las previsiones para garantizar la continuidad pedagógica y la preservación de los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Suteba General Pueyrredon presentó un pedido ante las autoridades educativas para conformar una mesa de trabajo.

En diálogo con 0223, el referente de Suteba General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez, explicó que la presentación realizada este lunes busca trasladar ese mismo reclamo al ámbito local y conseguir que las autoridades educativas convoquen cuanto antes a los distintos sectores involucrados.

En ese sentido, el dirigente gremial remarcó que la anticipación es fundamental para evitar que las consecuencias del fenómeno climático profundicen las dificultades que atraviesan algunas comunidades educativas, especialmente en los barrios con mayores necesidades.

"La mejor medida es la prevención. Si no existe prevención, el impacto sobre las comunidades es peor, más cuando es sobre comunidades barriales con muchas necesidades en las que no se han visto respuestas y en aquellas escuelas que se encuentran en ese territorio. Por eso el pedido urgente de la conformación de este espacio", advirtió.

Por su lado, en el comunicado de Suteba insistieron en que la planificación debe contemplar no solamente las condiciones edilicias de los establecimientos, sino también la seguridad de estudiantes, docentes y auxiliares, además de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las escuelas ante eventuales contingencias climáticas.

El objetivo, plantean, es que las autoridades no esperen a que se produzcan situaciones de emergencia para intervenir, sino que exista una estrategia coordinada que permita reducir los riesgos y dar respuestas a las comunidades educativas de General Pueyrredon.