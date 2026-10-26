Se disparan las cuotas: autorizan subas en noviembre y diciembre para las escuelas privadas

En Mar del Plata existen alrededor de 150 instituciones educativas de gestión privada con aporte o subvención estatal. (Imagen ilustrativa)

El Gobierno bonaerense autorizó nuevos valores para las cuotas de los colegios privados con aporte estatal. Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), los aranceles podrán incrementarse hasta un 3% en noviembre y hasta otro 3% en diciembre, de acuerdo con los cuadros correspondientes a cada categoría de establecimiento.

La medida, conocida este lunes, se reflejará en las boletas que recibirán las familias a comienzos de mes. La actualización había sido solicitada por el gremio ante la Dirección General de Cultura y Educación, luego de los acuerdos salariales alcanzados por el Gobierno provincial con los docentes.

Si bien la autorización representa una actualización de los ingresos de las instituciones, desde Aiepa señalaron que el mecanismo vigente no permite compensar íntegramente los mayores costos que deben afrontar los establecimientos.

El desfasaje entre salarios y aranceles

Por su lado, el secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, explicó que las demoras en las autorizaciones generan diferencias económicas que quedan a cargo de los colegios. “Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, señaló.

Según estimaciones de la entidad, los importes que las instituciones no pudieron recuperar representan aproximadamente el 25% de los ingresos de una cuota mensual. Como ejemplo, Zurita sostuvo que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a los aranceles de noviembre y además, remarcó que las instituciones no tienen permitido efectuar cobros retroactivos para compensar esa diferencia.

Los cuadros de arancel programático básicos aprobados por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

La preocupación por los meses de verano

Aiepa también advirtió sobre la falta de previsibilidad para enero y febrero de 2027, período en el que los colegios deben afrontar sus obligaciones salariales sin percibir los ingresos habituales por cuotas. “No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027, pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios”, detalló.

Como antecedente, el organismo recordó que en la temporada estival anterior se dispusieron incrementos salariales del 1% en diciembre, con incidencia sobre el sueldo anual complementario, del 2% en enero y del 1,5% en febrero, sin que se habilitara su traslado anticipado o posterior a los aranceles escolares.

Aprobaron aumentos de 3% en noviembre y diciembre en escuelas privadas bonaerenses que reciben aportes estatales.

Esta situación, según Aiepa, afecta especialmente la capacidad financiera de los establecimientos en el receso. “Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”, advirtió el secretario ejecutivo.

Desde la asociación consideran necesario revisar el mecanismo de autorización de cuotas para que contemple de manera oportuna los compromisos salariales de las instituciones y evite la acumulación de costos que no pueden recuperarse. El objetivo es preservar la sostenibilidad económica de los establecimientos y garantizar la continuidad de los servicios educativos, conforme al comunicado.