Murió una víctima de la explosión en Lanús: hay 7 heridos graves y 2 personas desaparecidas

Confirmaron además que hay 30 personas heridas, de las cuales 7 se encuentran en grave estado.

El Municipio de Lanús acaba de confirmar el fallecimiento de una de las personas afectadas por la explosión seguida de incendio ocasionada hoy en Remedios de Escalada. Hasta el momento se habla de 30 personas heridas, de las cuales 7 se encuentran en grave estado.

En un comunicado oficial, la Municipalidad aseguró que también hay dos personas desaparecidas. El siniestro habría sido provocado por la rotura de un caño de gas, mientras trabajadores de Metrogas realizaban trabajos de reparación en la red.

Inmediatamente después del estallido se montó un operativo de emergencia que contó con la participación de la Policía, Bomberos, personal de Same. Con el correr de las horas la situación pudo ser controlada, pero el resultado fue devastador.

Las autoridades lograron evacuar a las y los vecinos de los edificios linderos al local incendiado, pero aún buscan personas desaparecidas. Con consternación, se confirmó el fallecimiento de la primera víctima de la tragedia.