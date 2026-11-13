Los trabajadores de la Clínica Mar del Plata no cobran hace dos meses: juntan donaciones de alimentos para sus familias

La situación de las y los trabajadores de la Clínica Mar del Plata es cada vez más crítica. Después de meses de conflictos salariales, del cierre operativo del establecimiento y de más de un salario y medio sin cobrar, los empleados sostienen medidas de fuerza para exigir respuestas.

El reclamo alcanza a 80 trabajadores y trabajadoras, quienes atraviesan una situación económica límite. "Además de no cobrar, eso acarrea otras deudas, de alquiler, de tarjetas, del día a día. Es muy dramático todo", expresó la titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Mar del Plata (ATSA) Lina Guiorzzo en diálogo con 0223.

Desde el sindicato ofrecieron un bolsón de comida a cada familia y ahora organizaron una colecta de alimentos para sortear momentáneamente el corto plazo. Además, en la puerta de la clínica instalaron parrillas en las que venden choripanes y hamburguesas para generar otra entrada de dinero. "Los vecinos y los comercios de la cuadra están colaborando un montón con las y los trabajadores", contó Guiorzzo.

Sin operatividad en la clínica y sin salarios

La falta de ingresos dificulta afrontar los gastos cotidianos y las necesidades básicas de las y los trabajadores de la clínica, en un contexto en el que tampoco existen certezas sobre la continuidad de sus fuentes de trabajo.

El próximo 24 de noviembre se realizará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. "Al día de hoy, de parte de los dueños, la clínica está completamente abandonada", expresó la titular de ATSA Mar del Plata. Desde el 1° de septiembre el establecimiento permanece sin recibir pacientes y sus trabajadores continúan con una retención de tareas, cubriendo solo las guardias.

La crisis se profundizó tras el fallecimiento de Abraham Rabinovich, el propietario de la institución el pasado 27 de octubre, aunque desde ATSA aclararon que los problemas económicos y operativos de la clínica comenzaron mucho antes.

Las distintas actividades organizadas para conseguir ingresos tienen el principal objetivo de colaborar con las y los trabajadores que están más complicados. "Desde el sindicato estamos tratando de contener, hay familias con bebés, nenes chiquitos. La situación es crítica y estamos ayudando y protegiendo a las y los trabajadores", sintetizó Guiorzzo.