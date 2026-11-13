Robó y sus cómplices se dieron a la fuga: le confirmaron la prisión preventiva

En sintonía con la resolución dictada por la Jueza Lucrecia Bustos, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la prisión preventiva de un hombre acusado de robar una vivienda junto a cuatro cómplices que se dieron a la fuga: de esta manera L.N.D. seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La defensa del imputado a cargo del fiscal Osvaldo Verdi había planteado que el único indicador de riesgo procesal considerado en la resolución era la pena en expectativa y que se había dejado de lado la ausencia de antecedentes penales y la falta de indicios sobre un posible entorpecimiento del proceso.

Lo dispuso la Sala I.

Los Jueces Gastón de Marco y Leandro Favaro señalaron que en la resolución original también se tuvo en cuenta la violencia desplegada hacia las víctimas y la necesidad de esclarecer los extremos vinculados a la participación de al menos otros cuatro sujetos en el robo.

“La medida dispuesta deviene necesaria a los fines de evitar riesgos de entorpecimiento de la investigación o fuga”, indicaron.

Se definió en las últimas horas.

Para los miembros de la Sala I “no se observan errores de juicio que corregir en el decisorio puesto en crisis, acerca de la ponderación de los parámetros de peligrosidad procesal, conformando un cuadro presuntivo que -de momento- justifica el mantenimiento de la decisión cautelar dictada”.

Los camaristas confirmaron de esta manera la resolución del Juzgado de Garantías N°6 que denegó la excarcelación de L.N.D. quien está detenido desde comienzos.