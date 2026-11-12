Excarcelan a acusado de tener droga para vender casi un mes después de la detención

Un hombre acusado de tener en su poder estupefacientes para comercializar y que fue detenido a mediados de octubre será excarcelado luego de la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de hacer lugar al pedido de la defensa oficial.

Estaba alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El pasado 28 de octubre la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos denegó la excarcelación de K.A.M. tras advertir la existencia de una sentencia condenatoria firme dictada en mayo de 2022 de seis meses de ejecución condicional. Sobre esa medida la defensa planteó que no se mostró “la existencia de peligros procesales” para el mantenimiento de la detención mientras avanza la causa.

En tal sentido planteó ante la Sala II que el delito endilgado permite la imposición de una pena de ejecución condicional y que su defendido padece de tuberculosis y se encuentra alojado en un establecimiento carcelario con superpoblación crítica, cuya necesidad de aislamiento aún

Lo dispuso la Sala II.

Los jueces Juan Pablo Lódola, Marcelo Madina y Adrián Angulo entendieron que el delito endilgado tiene una escala que ve de uno a seis años de prisión y que transcurrieron más de seis años desde la sentencia anterior. También valoraron que K.A.M. cuenta con arraigo suficiente en la ciudad en un domicilio ya certificado.

Los camaristas entendieron que correspondía revocar el auto cuestionado y conceder la excarcelación del imputado y que el Juzgado de Garantías N°6 debía imponer las reglas compromisorias que estime pertinente.