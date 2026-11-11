Robó una camioneta y lo atraparon dos horas después: seguirá preso

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la prisión preventiva de uno de los dos sujetos que robó una camioneta tras forzar su arranque con una “yuga” y que fue aprehendido dos horas más tarde por personal policial cuando quiso esconderse en una vivienda.

La decisión confirmó la resolución que había tomado el Juez de Garantías Juan Tapia al convertir en prisión preventiva la detención de T.F.A. como coautor de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y violación de domicilio, delitos que concurrieron de forma material entre sí.

Lo resolvió la Sala II.

La defensa oficial había planteado la diferencia horaria entre el momento de la sustracción de una Fiat Ducato y el llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos personas en el rodado. Ese lapso temporal que se extendió por dos horas, a criterio de la defensa, desplazó la hipótesis de la coautoría en el robo y solo permitía mantener la imputación por encubrimiento.

Tal como probó el Ministerio Público Fiscal, tras el arribo de personal policial, los dos sujetos ingresaron al domicilio de un vecino donde fueron finalmente reducidos. T.F.A. tenía en su poder una tijera separada en dos partes para usar como "yuga" y un manojo de llaves.

La resolución se tomo el martes.

“Vale decir, que las dudas que pudiera generar la falta de inmediatez entre el desapoderamiento y el hallazgo del rodado en poder de los imputados, se resuelve en favor de la participación en el robo, dado la tenencia de los instrumentos necesarios (yuga) para consumarlo del modo en que lo fue en el caso concreto: mediante el forzamiento de la cerradura delantera izquierda (correspondiente a la puerta del conductor) y tambor de arranque yugado”, sostuvieron los integrantes de la Sala II.

Los Jueces Juan Pablo Lódola, Marcelo Madina y Adrián Angulo decidieron confirmar la decisión impugnada y dejar firme la prisión preventiva del imputado.