Prisión preventiva para los acusados de formar un “Call center carcelario”

En sintonía con el pedido fiscal, el Juez de Garantías Juan Tapia convirtió en prisión preventiva la detención de los cuatro acusados de integrar la asociación ilícita acusada de cometer estafas telefónicas y asaltos que organizaban desde la cárcel.

La Justicia de Garantías hizo lugar al pedido del fiscal Mariano Moyano. Se tuvo en cuenta el riesgo procesal y los antecedentes de los cuatro imputados.

De esta manera Hugo Carlos Miguel, Alejandro Rosales Demetrio, Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba seguirán detenidos en esta causa a la espera de la conclusión de la investigación y el pedido de elevación a juicio que hará el fiscal Mariano Moyano.

Los acusados de realizar más de diez mil llamadas telefónicas desde la cárcel para realizar estafas se negaron a declarar en su única presentación en Tribunales: mientras que el primero, apodado “Gitano”, está acusado de dirigir las operaciones, los otros tres estaban encargados de buscar información sobre las víctimas y acercarse a los domicilios de las víctimas.

Miguel, de 62 años, llevaba adelante la operatoria desde la Unidad Penal N°1 de Olmos donde cumple prisión perpetua por el homicidio de una jubilada y está acusado como jefe de la asociación ilícita, estafa en grado de tentativa, robo agravado en poblado y en banda y robo agravado en grado de tentativa.

Con la intervención de seis líneas telefónicas, el fiscal logró determinar la existencia de una asociación ilícita que usando identidades de los personajes de la serie “Gutiérrez is mai neim” se hacían pasar por funcionarios policiales para hacer la estafa con la misma modalidad: la exigencia de dinero para el pago de una fianza, llamadas de directores de banco para el cambio de dólares, la modalidad “llorona” o la obtención de datos para un posterior ingreso a la vivienda.