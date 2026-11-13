Se metió en un centro parroquial y quiso escapar por el ventiluz

Un hombre de 26 años que el jueves a la noche se metió en un centro parroquial en el barrio Juramento fue aprehendido por personal policial cuando quiso escapar por un ventiluz.

Minutos después de las once de la noche y tras la activación de una alarma, personal de la comisaría quinta llegó a una vivienda en la zona de Padre Dutto al 2300 donde funciona un Centro Barrial Parroquial y observaron que una persona intentaba egresar por un ventiluz.

Tiene 25 años.

Los oficiales lo redujeron y trasladaron a la comisaría quinta donde labraron las actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

Se le efectuó un palpado preventivo y se encontraron entre sus prendas dos destornilladores, de aproximadamente 20 y 16 centímetros, que fueron retirados preventivamente y puestos a disposición de las actuaciones.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.