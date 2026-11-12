Encontraron en otra ciudad una moto que había sido robada hace seis meses en Mar del Plata

Su conductor consiguió darse a la fuga y el rodado fue secuestrado por las autoridades necochenses. (Imagen: gentileza Ecos Diarios)

Personal del Comando de Patrullas en conjunto a agentes de Tránsito Municipal recuperaron en la noche de este miércoles en Necochea una moto que había sido robada hace casi seis meses en Mar del Plata.

Según consignó Ecos Diarios, el procedimiento se desarrolló en la intersección de la avenida 2 y calle 81, cuando observaron al rodado abandonado en la vía pública y a un sujeto a lo lejos que escapó al reconocer las intenciones de las autoridades.

Al cursar los datos por el sistema informática policial, descubrieron que la Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, que no contaba con su patente colocada y presentaba faltantes de algunos plásticos, en realidad había sido sustraída en la ciudad.

De esa manera, comprobaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 23 de mayo de 2026, en el marco de una causa por robo de motovehículo iniciada a solicitud de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata.

Tras confirmar su procedencia, la moto fue secuestrada y trasladada a la Comisaría Tercera de esa ciudad, donde se iniciaron actuaciones por hallazgo. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 del Departamento Judicial Necochea.