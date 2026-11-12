Entraron a robar a una casa: un detenido y un prófugo

Un hombre de 28 años acusado de robar una vivienda fue aprehendido el jueves a la madrugada mientras que su cómplice logró escapar: será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Tiene 28 años.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que advirtió movimientos sospechosos de dos individuos que transportaban distintos elementos por la vía pública en inmediaciones de calles Falucho y Dorrego.

Al intentar identificarlos, uno de ellos se dio a la fuga y descartó una luneta trasera con dos parlantes mientras que el segundo fue aprehendido tras patear uno de los patrulleros: en su poder hallaron una mochila con dos pares de guantes, dos camperas deportivas, un buzo, un pasamontañas, un cuello térmico y una barreta.

Rompieron un auto que estaba en la vivienda.

En paralelo, otros móviles policiales realizaron un rastrillaje en la zona y localizaron dos bolsas que habían sido descartadas en un sector de la plaza y que contenía otros elementos sustraídos en una vivienda en inmediaciones de las calles Falucho y Guido. El dueño de casa manifestó que había encontrado el portón de ingreso abierto y el baúl de un automóvil también abierto, con la cerradura violentada.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.