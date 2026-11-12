Un vecino los grabó tirando basura en la esquina y ordenaron el secuestro de la camioneta

La patente fue incorporada al sistema de Anillo Digital para facilitar su identificación, seguimiento y posterior secuestro.

A partir de una denuncia realizada por vecino a la Municipalidad, ordenaron en la tarde de este jueves el secuestro de una camioneta de dos personas que fueron filmadas mientras arrojaban basura en el barrio Villa Lourdes, en la zona sur de Mar del Plata.

Según dio a conocer la comuna, en la imágenes se observan a un hombre y a una mujer que descienden de su rodado en la esquina de Ayolas y Posadas, y se descartan de diferentes bolsas con residuos que llevaban en la caja del vehículo.

Esa situación fue registrada por el denunciante, quien los grabó de cerca en el instante preciso en que cometían acciones incívicas, generando un microbasural en un espacio verde.

Además, en el video captó la patente de la camioneta -KZS 946- y luego del análisis de las autoridades, exigieron su secuestro por tirar desechos en un lugar prohibido.

El hecho denunciado se registró en la esquina de Ayolas y Posadas.

Mediante la difusión de las imágenes, incorporaron los datos del vehículo al sistema de Anillo Digital, con el objetivo de generar alertas que permitan localizarlo y su posterior incautación.