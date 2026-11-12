Violento robo a una sargento en Mar del Plata: un hombre irrumpió en su casa y la amenazó junto a su hija de 3 años

Al joven de 24 años lo detuvieron a pocas cuadras del lugar del hecho y fue enviado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Personal del Comando de Patrullas Norte aprehendió este jueves a la tarde a un hombre de 24 años acusado de ingresar por la fuerza a una vivienda, amenazar con un arma blanca a una mujer policía y a una niña de tres años, y sustraer distintos elementos.

El episodio ocurrió este mismo día en una propiedad ubicada en inmediaciones de Padre Cardiel al 9800, donde el sujeto habría ingresado luego de patear y dañar la puerta de acceso, para posteriormente amenazar a la víctima de 30 años y a su pequeña hija con un cuchillo, exigiéndole que le entregara su arma reglamentaria.

Después de tomar diversos objetos del inmueble de la sargento de la Comisaría Cuarta, el delincuente se dio a la fuga y mediante un llamado al 911, personal policial desplegó un operativo que permitió localizarlo y aprehenderlo en inmediaciones de French al 9900, a unas pocas cuadras.

Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron un celular Samsung A53, dos relojes de malla metálica, un atributo policial, dos encendedores, dos juegos de llaves, una cadena, un parlante portátil y prendas de vestir, elementos vinculados a la investigación.

Los elementos recuperados en el allanamiento realizado en la vivienda del acusado.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso actuaciones por tentativa de robo agravado por el uso de arma y coacción, la notificación de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.