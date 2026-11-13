"Son unos sucios de m...": la dura crítica de una famosa exvedette a los marplatenses y turistas

La actriz pasó el fin de semana largo en Mar del Plata y desató el escándalo.

Los feriados dispuestos por la visita del Papa Leon XIV a la Argentina hicieron que miles de personas aprovechen para tener unos días de descanso y realicen una "escapada". Mar del Plata encabezó el ranking de destinos elegidos fuera de las ciudades que visitaría el Sumo Pontífice.

La que también aprovechó para pasar unos días en "La Feliz" fue Nazarena Velez, que no tuvo una experiencia 100% agradable y en su retorno a Bondi, hizo un duro descargo sobre el estado de la ciudad y la actitud de algunas personas que no cuidan el espacio público.

"Quiero decir que estuve en Mar del Plata el fin de semana, hermosa", comenzó diciendo y acto seguido, sin pausas agregó: "Pero lo que sí quiero decir algunos son unos sucios de m...", afirmó categórica.

"¿Por qué tiran todo en la playa? Son unos mugrientos y también hay que decir que podría haber más tachos, pero que la gente tiene que usarlos", reclamó.

En la misma línea, la productora teatral reclamó: "Hay que llevar tu bolsita, porque tiran plásticos en el mar y estan contaminando y matando a un monton de peces. Dejense de joder".

"Y vos, bondiolita, si tenés hijos educalos porque no puede ser que tires una botella en la playa y que te chu... un huevo", dijo furiosa. "Sacando eso, hermosa Mar del Plata, pasé unos días divinos", cerró.