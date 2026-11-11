"Que se vaya": El mal momento que vivió Pampita en Luján con un grupo de fieles que fue a ver al Papa

La presencia de Pampita en la carpa Vip durante la primer misa que dio el Papa León XIV en Argentina generó una polémica impesada. Es que la modelo había afirmado que iría a presenciar la misa "como una fiel más" y acamparía con la multitud. Por eso, este miércoles cuando llegó a Luján y se ubicó en una de las vallas de contención, un grupo de peregrinos comenzó a abuchearla, algo que obligó a la ex de Benjamín Vicuña a trasladarse a otro sector del espacio dispuesto al público general.

Según indicaron a LN+ un grupo de mujeres que aguardaban desde el martes en inmediaciones de la Basílica, la modelo llegó con un grupo de mujeres sin llamar la atención y, cuando la reconocieron comenzaron a gritarle "Que se vaya". "Las chicas la echaron pobre, llegó a la valla y la sacaron", dijo una de las entrevistadas.

Pampita mostró en sus redes sociales que comenzó a peregrinar a Luján a las 3:30 de la mañana para lograr una buena ubicación durante la homilía.

Pasado el polémico episodio al que la modelo decidió no darle relevancia, la conductora de Pampita Online disfruto del oficio religioso oficiado por el máximo representante de Dios en la tierra.