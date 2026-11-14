Se viene “La noche que nos espera”: Norman Briski, Melina Petriella y Matías Alé en una historia que nace en un pueblo bonaerense

Norman Briski, Melina Petriella y Matías Alé formarán parte de “La noche que nos espera”, una producción cinematográfica escrita y dirigida por Diego A. de Llano que tiene una particularidad: es una película 100 % marchiquitense, concebida para llevar a la pantalla las historias, los personajes y los escenarios del partido de Mar Chiquita.

Los tres artistas tendrán actuaciones especiales en el largometraje, que comenzó a difundirse a través de una cuenta de Instagram y que propone una historia ambientada en General Pirán, con las pasiones y las expectativas de todo un pueblo como telón de fondo.

Petriella y Alé junto al director de “La noche que nos espera”.

La trama de “La noche que nos espera”

La trama reúne tres acontecimientos: una final deportiva, un casamiento y una comunidad que espera que algo suceda. A partir de ese escenario, la película plantea una sucesión de emociones, encuentros y situaciones inesperadas durante una noche en la que los sueños y los deseos de sus protagonistas coinciden en distintos lugares.

La propuesta cinematográfica busca reflejar la identidad de las localidades de Mar Chiquita a través de espacios cotidianos, personajes cercanos y referencias a la vida de sus comunidades. Entre los escenarios mencionados por sus realizadores aparece un club con cien años de anécdotas.

“La noche que nos espera” tendrá su rodaje principal en General Pirán.

“Me gusta pensar que las historias más grandes no siempre ocurren en los lugares más importantes. A veces suceden en una calle cualquiera, en un club de barrio, en una casa familiar o en una cancha donde todos esperan que su equipo gane”, expresó De Llano al presentar el proyecto.

“La noche que nos espera” es producida por Albufera Multimedia, Ranno Films, Controversia Films y N2K.

La producción también pone el acento en el equipo marchiquitense que participa de la iniciativa, unido por el propósito de impulsar el cine en el distrito y mostrar que las historias que nacen en los pueblos pueden trascender sus fronteras.

Con la participación especial de Briski, Petriella y Alé, la película busca llevar a la pantalla una historia con raíces en Mar Chiquita y una identidad ligada a la vida de los pueblos del interior bonaerense.