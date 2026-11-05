Se mudó para siempre: cómo es la nueva y silenciosa vida de Matías Alé en Mar del Plata

La decisión de radicarse en La Feliz junto a su esposa sigue en pie.

Matías Alé encontró en Mar del Plata el lugar donde quiere desarrollar una nueva etapa de su vida. Después de años de viajar por trabajo y hacer temporadas teatrales en la ciudad, decidió instalarse definitivamente junto a su esposa, Martina Vignolo, y cambiar el ritmo de sus días. Aunque actualmente se encuentra temporalmente en Buenos Aires por un compromiso laboral en televisión, su decisión de radicarse en La Feliz sigue en pie: aquí estableció su hogar y proyecta su futuro.

Así está Matías Alé en Mar del Plata

La mudanza se concretó después de su casamiento. El actor vendió el departamento que tenía en Capital Federal y alquiló junto a su flamante esposa una propiedad en la zona de Constitución, sobre el mar. “Nosotros nos casamos y propusimos que nuestro primer proyecto personal sea hacer base en Mar del Plata, más allá de la temporada”, contó en una entrevista con Infobae.

También explicó que la ciudad siempre tuvo un significado especial para él, porque desde chico pasaba allí sus vacaciones familiares.

La esposa del artista, Martina Vignolo, es marplatense.

Lejos de las obligaciones y la exposición permanente del espectáculo, el artista empezó a disfrutar de una rutina más tranquila. Entre sus lugares preferidos mencionó Punta Mogotes, Playa Grande, Chapadmalal, la zona sur y Miramar. En sus días libres, suele hacer un asado, acercarse a algún mirador, dormir la siesta y meterse al mar. La convivencia también incluye a su perro salchicha, al que imagina corriendo por la playa.

“Para mí es un paraíso”, definió a Mar del Plata. Al mismo tiempo, el intérprete reconoció que con el paso del tiempo empezó a valorar otras prioridades y que busca una vida con menos preocupaciones materiales y más tiempo para compartir con sus seres queridos. “Hoy busco otro ritmo de vida, otras cosas”, explicó. En esa misma charla, además, expresó sus ganas de formar una familia con Martina y convertirse en padre, un proyecto que imaginaba para 2027.

Alé ya se integró a la rutina habitual de La Feliz.

Su reciente regreso a Buenos Aires responde a una oportunidad profesional: aceptó conducir un magazine diario en Net TV y debió reorganizar temporalmente su agenda. “Cuando apareció esta propuesta yo estaba instaladísimo en Mar del Plata, haciendo un programa en Radio Mitre. Dije que sí, y me vine”, contó esta misma semana.

Su esposa permanece en la ciudad y ambos se trasladan entre los dos destinos para sostener la dinámica. La actividad laboral lo llevó nuevamente a Capital, pero su apuesta personal sigue teniendo domicilio marplatense para siempre.