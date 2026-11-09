Tenía mil butacas, proyectó Star Wars y terminó abandonado en Mar del Plata

El Gran Cine Normandie fue durante décadas uno de los grandes puntos de encuentro del puerto de Mar del Plata. Inaugurado el 24 de mayo de 1957, tenía capacidad para mil espectadores y proyectaba desde estrenos de Hollywood hasta películas europeas y de autor. Por su pantalla pasaron títulos que quedaron en la memoria de varias generaciones, entre ellos Star Wars. Sin embargo, cerró definitivamente el 1 de enero de 1992 y, después de un breve funcionamiento como mercado, el edificio quedó abandonado.

Las primeras funciones y las históricas películas que exhibió el cine

La sala estaba ubicada en 12 de Octubre 3247, en pleno barrio del Puerto, una zona comercial por la que circulaban diariamente vecinos y trabajadores. Su apertura permitió que los habitantes del sector accedieran a estrenos cinematográficos sin tener que trasladarse hasta el centro de la ciudad. El edificio contaba con platea y pullman, una pantalla de grandes dimensiones, telón rojo y butacas de madera oscura. La primera función se realizó a las 21.30 y tuvo como protagonista a la película italiana Quando Tramonta il Sole.

La última vez que el Normandie abrió sus puertas fue en 1992.

La programación era uno de sus rasgos distintivos. Además de las producciones comerciales, el Normandie ofrecía cine europeo y películas de autor, con una modalidad que en ocasiones combinaba un estreno con una reposición. Entre los títulos que recuerdan quienes pasaron por la sala aparecen Star Wars, Cocodrilo Dundee, He-Man: Masters of the Universe y Pesadilla 3: Los guerreros del sueño. El escritor marplatense Sebastián Chilano contó que vio allí Star Wars cuando tenía diez años y que la experiencia lo impactó tanto que se quedó para volver a verla.

El cierre llegó después de varios períodos de dificultades e interrupciones en su actividad. La crisis económica de la zona portuaria y los cambios en los hábitos de consumo fueron parte de un contexto que también afectó a otras salas tradicionales de Mar del Plata. Tras dejar de funcionar como cine, el inmueble tuvo un breve uso comercial y posteriormente quedó abandonado. En 2009, el investigador Rubén Viaro logró ingresar para recuperar parte de los elementos que todavía permanecían en el interior, pese al deterioro y a los daños que presentaba la estructura.

El predio se encuentra actualmente a la venta.

De aquella recorrida se rescataron unas 50 butacas, además de una boletera, teléfonos, baldes de incendio y antiguos programas cinematográficos. Parte de esos objetos fue destinada al Archivo Museo Histórico Municipal, donde se utilizaron para ambientar una sala de proyecciones. Ahora, el antiguo cine vuelve a aparecer en escena por su publicación en venta: el aviso inmobiliario informa que el terreno tiene 825 metros cuadrados, 1.102 metros cuadrados cubiertos y más de 17 metros de frente. También anuncia una capacidad constructiva de 3.150 metros cuadrados y la posibilidad de desarrollar planta baja y siete pisos.