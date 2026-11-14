Un comisario habría matado accidentalmente a un sargento durante un operativo policial

El sargento Federico Colarusso, de 33 años, perdió la vida en Chascomús de manera trágica.

Un sargento de la policía bonaerense murió tras recibir un disparo en el pecho durante un operativo policial realizado en Chascomús. El proyectil habría salido del arma reglamentaria del comisario interino que estaba al frente del procedimiento, quien quedó imputado en una causa por homicidio culposo.

La víctima fue identificada como Federico Colarusso, de 33 años, integrante del destacamento de policía de seguridad vial de Lezama. El episodio ocurrió este viernes 13 de noviembre, alrededor de las 20, en el barrio Lomas Altas, en inmediaciones del sector conocido como “Las Cabañas”, sobre la laguna de Chascomús.

El trágico episodio entre los policías acontecido en Chascomús ocurrió en horas de la noche de este viernes.

El operativo en donde Colarusso perdió la vida

El procedimiento se había organizado para interceptar a un grupo de sospechosos que eran investigados por hechos delictivos en la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente. Según las reconstrucciones difundidas por medios que consultaron fuentes vinculadas a la investigación, los efectivos localizaron un Peugeot 208 en el que se desplazaban los buscados.

Al momento de la intervención se habría producido un intento de fuga, que incluyó una persecución a pie y un intercambio de disparos. Los cuatro sospechosos fueron finalmente detenidos.

Sin embargo, cuando el procedimiento ya había concluido y los aprehendidos se encontraban reducidos, se produjo una nueva detonación. En esas circunstancias, Colarusso recibió un disparo en el tórax. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde murió a raíz de la gravedad de la herida.

Las primeras versiones indican que el disparo habría sido efectuado por el comisario interino de la estación de policía comunal de Chascomús, mientras manipulaba su arma reglamentaria. La hipótesis de que se trató de un accionamiento accidental es uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación judicial.

El sargento murió durante un operativo policial en Chascomús para detener a un grupo de delincuentes.

La investigación judicial

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 de Chascomús, conducida por la fiscal Daniela Bertoletti.

De acuerdo con las últimas informaciones periodísticas, el comisario fue imputado y pasado a disponibilidad, aunque no quedó detenido. Su eventual responsabilidad deberá establecerse a partir de las pruebas reunidas en el expediente.

Las pericias balísticas, los testimonios de los efectivos que participaron del operativo y la reconstrucción de la secuencia serán determinantes para determinar cómo se produjo el disparo y en qué circunstancias el proyectil impactó en el sargento.

Quién era Federico Colarusso

Colarusso tenía 33 años y prestaba servicios en el destacamento de policía de seguridad vial de Lezama. Era oriundo de General Belgrano y residía en Ranchos, partido de General Paz.

Su fallecimiento generó conmoción entre sus compañeros y en las comunidades de la región. La Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de Lezama expresó públicamente sus condolencias y acompañó a sus familiares, amigos y compañeros de servicio.