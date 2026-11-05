Choque y vuelco de un camión en Ruta 2: un chofer de Mar del Plata quedó atrapado

Tras el rescate, el hombre fue asistido por los equipos de emergencia y trasladado al Hospital Municipal Francisco Quijano.

Un camionero oriundo de Mar del Plata sufrió fracturas de gravedad en una pierna y un brazo luego de protagonizar un violento vuelco sobre la Ruta 2. El hombre, de 47 años, quedó atrapado dentro de la cabina y tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Lezama.

El accidente ocurrió el miércoles alrededor de las 17.30, a la altura del kilómetro 168, en jurisdicción de Lezama y en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del camión, que transportaba mercadería, despistó y terminó volcado sobre uno de sus laterales, fuera de la calzada. El impacto provocó importantes daños en la parte delantera del vehículo.

Tras el rescate, el hombre fue asistido por los equipos de emergencia y trasladado al Hospital Municipal Francisco Quijano. Allí constataron las fracturas, aunque se encontraba consciente y fuera de peligro.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales, personal de AUBASA y servicios de emergencias, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del rodado. Las circunstancias del siniestro son materia de investigación.