Detectan una atarraya que ponía en riesgo la población de pejerreyes en una histórica laguna bonaerense

La red de pesca circular y portátil hallada en la laguna de Chascomús.

Personal del área de seguridad lacustre de Chascomús incautó una red de pesca de tipo atarraya durante una recorrida preventiva realizada este jueves en la laguna. El procedimiento tuvo lugar en el sector de la compuerta Girado, en el marco de los controles destinados a fiscalizar la actividad pesquera y proteger los recursos naturales del espejo de agua.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la dependencia de seguridad ciudadana de la municipalidad de Chascomús, que detectaron este tipo de elemento cuyo uso está prohibido para la pesca.

La utilización de atarrayas representa un riesgo para el ecosistema lagunar debido a que su modalidad de captura permite retener peces de diferentes tamaños. Entre los ejemplares afectados se encuentran los juveniles de pejerrey, cuya extracción perjudica la renovación de la población y el desarrollo de la especie.

Desde el municipio señalaron que continúan los controles para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad pesquera, entre ellas la veda vigente y la prohibición del uso de redes.

Las tareas tienen como objetivo preservar los recursos naturales de la laguna de Chascomús y promover el desarrollo de una pesca responsable.