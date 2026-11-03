Tres días de duelo en Chascomús por la muerte del exintendente Juan Carlos Gastón

Juan Carlos Gastón, quien fue el primer intendente de Chascomús tras el retorno de la democracia en Argentina, falleció este martes 3 de noviembre. El padre del actual jefe comunal del distrito, Javier Gastón, estuvo al frente del gobierno municipal entre 1983 y 1987 y tuvo un papel destacado en la recuperación de la institucionalidad democrática en la ciudad.

Su gestión comenzó el 10 de diciembre de 1983, el mismo día en que Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación, en una jornada histórica para el país después de años de dictadura militar. Gastón tuvo entonces la responsabilidad de conducir el Ejecutivo de Chascomús durante los primeros años de la reconstrucción democrática.

Juan Carlos Gastón (derecha de la imagen) ocupó el cargo de intendente de Chascomús entre 1983 y 1987.

A lo largo de su trayectoria pública sostuvo convicciones vinculadas con la defensa de la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia social, la ética en la función pública y el respeto por las instituciones, principios que marcaron su compromiso con la comunidad.

Tras conocerse su fallecimiento, desde la Municipalidad de Chascomús expresó su pesar y destacó el aporte del exintendente a la historia política, social e institucional del distrito.

En reconocimiento a su trayectoria, el Ejecutivo dispuso mediante decreto tres días de duelo en el partido de Chascomús, correspondientes al 3, 4 y 5 de noviembre.

El actual intendente Javier Gastón junto a su padre recientemente fallecido.

Cómo es la despedida de Juan Carlos Gastón

Los restos del exintendente son velados este martes 3 de noviembre, de 15 a 20, en la sala velatoria Sallaberry, donde familiares, allegados y vecinos podrán acercarse a despedirlo.

En tanto, este miércoles 4, a las 9, el cortejo fúnebre se trasladará hacia el cementerio. Antes, está previsto que pase por el Palacio Municipal, en un homenaje a la institución que Gastón condujo durante los primeros años de la recuperación democrática.

La Municipalidad acompañó a sus familiares, amigos y allegados y transmitió sus condolencias ante la pérdida de quien dejó una huella en la historia institucional de Chascomús.