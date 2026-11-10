El balance del fin de semana largo: buen movimiento turístico en destinos de mar, sierra y laguna

Las playas de la costa atlántica bonaerense recibieron a miles de visitantes durante el reciente fin de semana largo.

El fin de semana largo del 7 al 9 de noviembre dejó un balance positivo para distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos la ciudad de Mar del Plata, con elevados niveles de ocupación en los alojamientos, una importante llegada de visitantes y una agenda de actividades que contribuyó a dinamizar el movimiento en diversas localidades.

El buen clima, las escapadas de último momento y la realización de eventos culturales, gastronómicos y tradicionalistas fueron algunos de los factores que explicaron la actividad registrada durante las tres jornadas. Los relevamientos realizados en destinos de mar, sierras y laguna permiten observar distintas expresiones de un mismo fenómeno: el interés por aprovechar los días de descanso, incluso sin demasiada anticipación.

Postal de la laguna de Chascomús durante el fin de semana largo, destino de gran atracción para la zona del AMBA.

Chascomús: ocupación del 98% y una agenda de actividades

Uno de los registros más destacados se produjo en Chascomús, donde la ocupación de las plazas de alojamiento alcanzó el 98%, según los datos relevados por el área de turismo municipal.

El movimiento estuvo impulsado principalmente por visitantes provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tanto excursionistas que llegaron por el día como familias y parejas que eligieron alojarse en la ciudad.

Entre las características de la demanda se destacaron las reservas de último momento y la elección de cabañas y alquileres temporarios. Las condiciones meteorológicas favorables también propiciaron las actividades al aire libre y las salidas espontáneas.

La costanera y el entorno de la laguna concentraron una importante concurrencia durante las tardes, especialmente en el Parque de los Libres del Sur y los distintos sectores de la ribera.

A ese movimiento se sumó una agenda cultural y tradicionalista que convocó a numerosos visitantes. El maratón de Teatro tuvo dos noches de funciones con una sala colmada en el Teatro Municipal Brazzola, mientras que el desfile tradicionalista reunió a una multitud en las calles de la ciudad.

También hubo una importante concurrencia en el Paseo de los Emprendedores, la Feria de Artesanos, la Feria de las Libélulas y los museos locales.

Chascomús tuvo un altísimo porcentaje de ocupación en alojamientos.

Villa Gesell: buenos niveles de ocupación y reservas espontáneas

En el partido de Villa Gesell también se registró un movimiento turístico significativo, con una ocupación del 65% en la ciudad cabecera.

De acuerdo con un relevamiento realizado sobre 73 establecimientos de alojamiento, las localidades del sur presentaron porcentajes superiores: Mar de las Pampas alcanzó el 86%, Mar Azul el 80% y Las Gaviotas el 76%. En conjunto, estas tres localidades registraron un promedio de ocupación del 82%.

Al igual que en otros destinos, una de las particularidades del fin de semana fue la cantidad de decisiones de viaje tomadas a último momento. El buen tiempo y la posibilidad de disfrutar de unos días de descanso incidieron en la elección espontánea, lo que generó un nivel de actividad superior al proyectado inicialmente.

Desde el área de Turismo destacaron que este comportamiento representa un indicador de interés de cara a la próxima temporada de verano y plantea nuevos desafíos para los prestadores de servicios, especialmente en materia de reservas, disponibilidad y tarifas.

El buen clima llevó mucha gente a las playas del partido de Villa Gesell.

Tandil: miles de visitantes y un nuevo récord mundial

En el segmento de los eventos como motores de convocatoria turística, Tandil tuvo uno de los acontecimientos más destacados del fin de semana con la octava edición del Festival Chacinar.

Durante las tres jornadas, miles de personas recorrieron la diagonal Arturo Illia para participar de una propuesta que combinó gastronomía, producción regional, espectáculos musicales y actividades culturales.

El momento central llegó con la elaboración y medición del salame más largo del mundo. La producción local alcanzó los 512,90 metros y permitió recuperar el récord que hasta entonces estaba en manos de San Andrés de Giles, con una marca de 501,66 metros.

La propuesta también incluyó patios gastronómicos, carros de cerveza artesanal, espacios dedicados a la producción regional y el certamen Cocineros Serranos, además de una amplia programación artística que convocó a públicos de distintas edades.

La realización del festival, con el acompañamiento del municipio y la participación de productores y representantes del sector privado, volvió a mostrar la capacidad de los eventos gastronómicos y culturales para generar movimiento turístico y proyectar la identidad de una ciudad.

El festival Chacinar de Tandil con el salame más largo del mundo reunió a miles de personas.

Un fin de semana con distintas formas de convocatoria

Los registros de estos tres destinos permiten trazar una referencia del movimiento turístico durante el último fin de semana largo, en un contexto en el que el buen clima y la posibilidad de realizar escapadas cercanas tuvieron un papel relevante.

Mientras algunos lugares alcanzaron niveles elevados de ocupación en sus alojamientos, otros sumaron visitantes a partir de festivales y propuestas capaces de convocar a miles de personas.

También quedó expuesta la importancia de las decisiones de último momento, una modalidad que se repitió en distintos puntos y que puede incidir en la planificación de los prestadores turísticos de cara a los próximos meses.