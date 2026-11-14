Mar del Plata en la historia: las fotos del primer gol de Diego Maradona

Mar del Plata está tocada con la varita mágica. Nuestra ciudad ha tenido la fortuna de ser epicentro de situaciones que se recordarán eternamente y que dejaron una huella histórica en el deporte de nuestro país. Hace exactamente 50 años, el 14 de noviembre de 1996, apenas 34 días después de debutar en Primera División, Diego Armando Maradona convertía sus primeros goles en la máxima categoría en el estadio "General San Martín". Ese día, su Argentinos Juniors derrotó 4 a 2 a San Lorenzo y dejó esa marca para siempre.

(Informe y fotos: archivo Francisco Giovanoni)

Guillermo Vilas nació en Buenos Aires, pero se vino a Mar del Plata, se crió, se formó, dio sus primeros pasos en el club Náutico y se convirtió en uno de los mejores tenistas de la historia, que (salvo por una ránking injusto) fue número 1 del mundo. También la "Feliz", vio a Juan Manuel Fangio en uno de sus primeros triunfos internacionales en un circuito costero. Como si fuera poco, un pibito bahiense saltó por primera vez a la cancha en la Liga Nacional de Básquet en 1995. Emanuel Ginóbili debutó en el Polideportivo "Islas Malvinas" con la camiseta de Andino de La Rioja y ante Peñarol.

Pero hoy nos convoca lo que pasó hace 50 años. Lo que era un partido más, terminó siendo una fecha memorable y, pese a la venta del estadio San Martín, aún luce una placa contando, con orgullo, que ahí convirtió su primer gol Diego Armando Maradona. "Pelusa" daba sus pasos iniciales en la máxima categoría con 16 años recién cumplidos pero era la sensación del país y el boca en boca hablaba de ese pibito enrulado que hacía magia con la zurda.

Por el Torneo Nacional 1976, San Lorenzo de Mar del Plata recibía a Argentinos Juniors y vino ese pibe. Poco más de 1000 personas fueron a la cancha sin saber que iban a presenciar historia. Muchos otros, seguramente con el tiempo, se habrán arrepentido de no ir a disfrutar de una tarde de fútbol grande.

Quizás alguno, decidió irse en el entretiempo, cuando el partido estaba 1 a 1 pero ofrecía pocas emociones. Esos no podrían creer lo que vieron al día siguiente en los diarios. De arranque, para el complemento, se metió con la 15 ese chiquitito del que todos hablaban y que sumaba por primera vez 45', después de su debut y algunos ingresos más desde el banco. Jorge Enrico lo mandó a la cancha y, como hizo tantas veces en su carrera, inclinó la balanza para un lado: el suyo.

"En el segundo tiempo, ingresó en Argentinos el juvenil Maradona, y allí cambió la fisonomía del vencedor. El ingresante fue el gestor de los continuos avances de su equipo. Maradona completó su tarde excepcional convirtiendo los dos últimos tantos", decía la crónica del diario Clarín. Su colega Segundo César Cheppi del diario La Capital escribió: “La entrada del juvenil Diego Maradona tuvo una importancia decisiva y dio muestras de su tremenda habilidad e inteligencia...”.

Participó en la jugada del 2 a 1 convertido por Alvarez, a los 15 minutos. Luego, metió un cabezazo en el travesaño. Y cerró su brillante actuación con dos goles en los últimos minutos, contra el arco de la calle Alvarado. El primero fue a los 42´. Una combinación con el centrodelantero Hallar, luego eludió al defensor Fortunato y tocó de zurda cruzado. Y el segundo, en el minuto 45, tras recibir un centro de Ingaramo, colocó la pelota al palo derecho por encima del arquero Rubén Lucangioli.

El único registro visual del partido y los goles fue gracias a la cámara del fotógrafo Néstor Alfonso. Al término del partido fue directamente a hacerle una instantánea cuando Diego saludó al público, con la felicidad encima por su actuación. ¿Y no hay video? No. Dicen que el camarógrafo de uno de los canales de la ciudad solo registró el primer tiempo, como una rutina, y se fue en el descanso. ¡Un visionario!

Hace 50 años, Maradona anotó sus primeros dos goles de una carrera donde esa faceta del juego siempre lo acompañó, con anotaciones que quedarán para siempre en la historia del fútbol mundial. Y pasó en Mar del Plata, en un estadio del que hoy solo quedan dos torres como recuerdo y una plaqueta en ese ingreso. Debería ser un museo del fútbol, una visita obligada para el turista local y del mundo.