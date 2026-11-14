Son madres solteras, rescatan gatitos y organizaron un encuentro zen con michis para juntar fondos
Están al frente de "Abrazo gatuno" y "Patitas traviesas", dos refugios independientes que mantienen hace años. Este domingo harán un evento conjunto que incluye clases de stretching, yoga y armonización sonora con gatitos para Karens y Karencios.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Yanina y Camila son amigas, crearon hace años Abrazo Gatuno y Patitas Traviesas dos proyectos independientes de rescate y protección felina de Mar del Plata y, este domingo, para juntar fondos que les permita seguir rescatando mascotas, recuperándolas y buscándoles una familia realizarán una serie de actividades "con michis".
Se trata de clases de stretching, yoga y armonización sonora en la que los presentes compartirán espacio con los gatitos rescatados. Las clases están abiertas a Karens, Kaencios y público en general.
"Hace varios años que nos dedicamos a rescatar, recuperar y buscar hogares responsables para animales en situación de abandono. Principalmente trabajamos con gatos, aunque también hemos asistido a perros abandonados, cachorros que necesitan alimentación a mamadera, palomas y conejos", aseguraron a 0223.
En la misma línea, las mujeres detallaron que ambas son madres solteras que sostienen esta tarea con sus propios medios. "Somos mamás solteras y mantenemos esta tarea con nuestro propio trabajo, esfuerzo y la ayuda solidaria de la comunidad", indicaron.
"No contamos con socios, padrinos ni ingresos mensuales fijos. Por eso organizamos rifas y encuentros solidarios para afrontar los gastos de alimento, medicación, atención veterinaria y recuperación de los animales rescatados".
En esta oportunidad, el evento solidario del domingo se realizará en Olavarría 4590. La actividad requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados.
Por consultas de precios e inscripciones los interesados pueden comunicarse al 223 692 8993.
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