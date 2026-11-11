Una proteccionista de Mar del Plata atraviesa una difícil situación con sus rescatados: "No estoy pudiendo alimentarlos"

Viviana Jauretche es una reconocida rescatista de la zona de Parque Camet que actualmente tiene en su hogar a 30 perros rescatados y alimenta además a 50 callejeros del Parque. En los últimos días rescató a una perrita joven atropellada a la que debieron amputarle una patita y necesita sesiones de fisioterapia que no puede afrontar. "No estoy pudiendo alimentarlos", dice angustiada a 0223.

"No estoy consiguiendo ayuda para alimentarlos", dice avergonzada Viviana, conocida como "la proteccionista de la bicicleta" al tiempo que explica que la situación empeoró con el rescate de "Juanita", la perrita atropellada que rescató en los últimos días y Sol, una pitbull con una enfermedad neurológica a la que no le responden las patas traseras.

Según explicó, después de la operación se le indicaron sesiones de fisioterapia para completar su rehabilitación. Cada sesión tiene un costo de $35.000 y debe completar dos meses de tratamiento, algo que en este momento complica la economía de Viviana y sus rescatados.

"Ellas no merecen pasar por esto", dice la mujer que hace aproximadamente dos décadas que se dedica a ayudar a los animales en estado de vulnerabilidad.

Viviana trabaja limpiando casas y destina buena parte de lo que gana a rescatar animales en situación de calle. Los asiste, los alimenta y les da un hogar hasta encontrarles una nueva familia.

En la actualidad, tiene alrededor de 30 perros en su vivienda y, pese a la difícil situación que atraviesa, decidió rescatar a la perras a las que bautizó "Juanita" y "Sol".

Según contó una vecina de la mujer a 0223, Viviana recibe muy poca ayuda por lo que decidió hacer público el pedido de colaboración. la muejr no solo les cocina y les da alimento balanceado a las mascotas, también prepara mantas para los perros callejeros.

Quienes quieran colaborar con la rescatista pueden realizar donaciones al alias "banana.egipto.suela". También pueden comunicarse con ella a través de su cuenta de Instagram @vivijauretche para conocer otras formas de ayudar.