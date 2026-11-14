Retiros voluntarios en Iosfa: “Buscan que los trabajadores se terminen quebrando y se vayan por su cuenta”

El conflicto en la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) continúa sin resolución y suma incertidumbres para las y los trabajadores. En medio de la posibilidad de implementar retiros voluntarios, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la medida impulsada por el gobierno de la Nación y aseguraron que detrás de ello existe la finalidad de forzar la salida del personal.

“Buscan el desgaste, que los compañeros se terminen quebrando y yéndose por su cuenta”, subrayó el secretario gremial de ATE Mar del Plata Diego Lencinas en diálogo con Extra FM 102.1. Contó que mantienen el reclamo por la continuidad de los puestos laborales y el rechazo al cierre de las distintas dependencias de la obra social. En Mar del Plata, la preocupación particularmente está en el cierre de los hoteles de Iosfa y su farmacia propia.

Retiros voluntarios

Los trabajadores de planta permanente habían quedado excluidos del esquema de retiros voluntarios previsto para la administración pública nacional, según explicó Lencinas. La finalidad que les habían transmitido era la de avanzar con despidos y pases a disponibilidad, sin contemplar indemnizaciones ni retiros voluntarios.

Ante el crecimiento de la resistencia sindical, las autoridades modificaron su postura e incorporaron alternativas para que los empleados acepten retirarse. Para ATE, sin embargo, la propuesta no reconoce toda la antigüedad de los trabajadores.

Para ejemplificarlo, Lencinas mencionó el caso de un empleado del hotel que lleva 41 años trabajando, pero al que Iosfa solamente le computaría los períodos posteriores a 2015, cuando se creó la obra social. “Por ende, no le contempla todos los años trabajados”, señaló.

Según el secretario gremial una situación similar atraviesa a más del 90% de los trabajadores de planta permanente. Muchos de ellos, además, están próximos a jubilarse. Frente a ello, desde ATE anunciaron un paro nacional para este lunes, con una concentración en Mar del Plata frente a la delegación de la obra social, que sería la única dependencia que permanecería abierta en la ciudad a partir del 1° de diciembre.

Afiliados sin prestaciones y puestos de trabajo en la mira

La medida de fuerza también busca visibilizar las consecuencias que el conflicto tiene sobre los afiliados, quienes encuentran dificultades en la atención médica o al precisar estudios o medicamentos. “Si se tienen que hacer una placa radiológica tienen que pagar, si tienen que hacer una consulta médica la tienen que pagar de su bolsillo”, indicó Lencinas.

También remarcó que quienes reciben medicación deben recorrer distintas farmacias privadas para encontrar dónde pueden retirar sus tratamientos, mientras que la farmacia propia de la obra social permanece vacía. Al mismo tiempo, confirmó que desde el sindicato de trabajadores del Estado a nivel nacional preparan una presentación judicial para intentar frenar los despidos.

Para finalizar, Lencinas se refirió a la situación de los trabajadores de la Unidad Turística Chapadmalal, que continúa sin definiciones. El sindicato busca que una eventual licitación de los hoteles contemple la continuidad del personal. Sobre el vencimiento de contratos del 31 de diciembre, concluyó que en Mar del Plata "va a golpear muy fuerte".