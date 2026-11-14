Con más de 75 mil espectadores y salas llenas, cerró el Festival de Cine de Mar del Plata: todos los ganadores

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata cerró este sábado su 41° edición, con una fuerte convocatoria de público, presencia de figuras nacionales e internacionales y una programación que volvió a convertir a la ciudad en uno de los puntos de encuentro de la industria cinematográfica.

Durante diez jornadas, el festival reunió a artistas, directores, productores, guionistas y realizadores de distintos países, además de miles de espectadores que acompañaron las proyecciones, competencias, homenajes y actividades especiales.

Las cifras reflejan la magnitud de esta edición: 75.000 espectadores, 500 funciones programadas, 235 películas y 52 países representados. También se desarrollaron más de 20 actividades especiales, con más de 1.900 acreditados y la colaboración de 200 voluntarios.

La respuesta del público ya se había anticipado incluso antes de la apertura, cuando se registraron 30.000 entradas vendidas y 40 funciones agotadas. La tendencia se mantuvo durante el festival, con salas colmadas y espectadores llegados tanto de Mar del Plata como de distintos puntos del país.

La programación comenzó con Caballo salvaje nueve, de Martin McDonagh, y tuvo su cierre con Borges y yo, de Marc Turtletaub.

Los ganadores de los premios Astor Piazzolla

Uno de los momentos centrales de la jornada de cierre fue el anuncio del palmarés oficial. La gran ganadora de la Competencia Internacional fue The Night Arezou Disappeared, del realizador Arian Vazirdaftari, que obtuvo el premio Astor Piazzolla a Mejor Largometraje y también el reconocimiento a Mejor Dirección.

El Premio Especial del Jurado fue para A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr., que además obtuvo el galardón a Mejor Interpretación Femenina para Grace Passô. Por su parte, Andrew Scott fue distinguido como Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en Elsinore, de Simon Stone. El premio a Mejor Guion quedó en manos de Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg.

En las competencias latinoamericanas y argentinas también hubo producciones destacadas. El Pez que Fuma, de Luis Fernández, se consagró como Mejor Largometraje Latinoamericano, mientras que Cebar, Frenar, Llorar, de Gerardo Tassan, obtuvo el premio a Mejor Largometraje Argentino.

En esta última competencia, Gustavo Postiglione fue reconocido por Mejor Dirección Argentina por Chejov en Rosario.

El palmarés se completó con los premios a los cortometrajes: Dernier Printemps, de Mathilde Bédouet, ganó en la categoría internacional; Faces, de Andrés Molano, en la latinoamericana; y Teatro in Inglish, de Marina Ilari, en la competencia argentina.

Además, Elsinore se llevó el Premio del Público a Mejor Largometraje de la Competencia Internacional.

Presencia internacional y nuevas generaciones

Más allá de las películas y los reconocimientos, la edición estuvo atravesada por una fuerte apuesta a la formación y al desarrollo de nuevos talentos. VS Tech presentó 21 conferencias, talleres, paneles y clases magistrales, mientras que VS Tech Lab convocó a más de 400 estudiantes de cine y audiovisual de todo el país.

También se desarrolló INCAA Impulsa 2026, una iniciativa realizada junto a Málaga Procultura que reunió a 20 proyectos finalistas. Cinco de ellos fueron seleccionados para participar del Hack Málaga 2027.

En el plano internacional, se destacó la presencia de Luis Alberto Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), y Jiao Hongfen, vicepresidente de la entidad y titular de la China Film Producers' Association, junto a una delegación de la industria cinematográfica china.

La programación también incluyó homenajes a Natalia Oreiro, Emilio Kauderer y Alejandro Agresti, quienes recibieron los premios Astor Piazzolla a la Trayectoria.