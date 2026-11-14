Tiene 16 años, lo investigaban por un asalto a mano armada y encontraron en su casa el celular robado

Identificaron a un adolescente de 16 años tras un allanamiento en Mar del Plata, en el marco de una investigación por un robo de motochorros. En el procedimiento, los efectivos secuestraron un celular que había sido sustraído a una mujer de 55 años a punta de pistola.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 7 de noviembre en inmediaciones de Venezuela y San Martín, en el barrio Jorge Newbery. Según la denuncia, la víctima caminaba por la vereda cuando fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una moto de 110 centímetros cúbicos.

Uno de los asaltantes le habría exhibido un arma de fuego y robado su teléfono Motorola G24 Power. A partir de la denuncia, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimosegunda inició una investigación que incluyó toma de testimonios y relevamiento de cámaras de seguridad entre otras tareas. Así identificar al presunto involucrado y llegaron hasta su domicilio.

Con orden judicial, los efectivos realizaron un allanamiento en la vivienda, ubicada en Brandsen al 9500. Allí identificaron al adolescente y secuestraron el Motorola G24 Power de color azul, que tenía pedido de secuestro vigente.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la doctora Mariana Baqueiro, y el Juzgado de Garantías del Joven Nº 3. La fiscal dispuso notificar al adolescente del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de robo, aunque no ordenó medidas restrictivas.