Lo vieron caminar con un televisor y una hidrolavadora robada: intentó esconderse de la policía atrás de un árbol

El joven quedó aprehendido y se ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Un joven de 20 años fue aprehendido en Mar del Plata tras ser sorprendido por efectivos policiales cuando caminaba por la calle con un televisor y una hidrolavadora portátil. Los dos objetos habían sido robados de una vivienda y fueron reconocidos posteriormente por su propietaria.

El procedimiento ocurrió durante la mañana de este sábado, cuando personal del Comando de Patrullas Norte recorría las inmediaciones de Bolívar, entre Paula Albarracín y Grecia.

Los efectivos advirtieron la presencia del joven por los artículos que llevaba consigo. Al notar que se acercaba el móvil, el sospechoso intentó esquivar a los agentes policiales acelerando el paso e intentó esconderse detrás de un árbol.

Sin embargo, los policías lograron interceptarlo e identificarlo. Al revisar los elementos dieron con el televisor LED marca Quint, de aproximadamente 43 pulgadas, y la hidrolavadora portátil marca MTL. Como el joven no pudo justificar la procedencia, los dos quedaron secuestrados. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Duodécima.

Minutos después, un llamado al 911 alertó sobre un robo en una casa sobre calle Bahía Blanca al 1800. La denunciante era una mujer policía de 35 años, quien informó que le habían sustraído precisamente un televisor y una hidrolavadora portátil.

La mujer se presentó en la dependencia policial y reconoció los elementos recuperados como propios. Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal De La Canale, quien dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de robo. El joven quedó aprehendido y se ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.