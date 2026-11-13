Lo acusan de robar dos negocios: hacía tareas de cuidacoches y lo atraparon con una "faca"

El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Un sujeto acusado de robar dos negocios en setenta y dos horas fue detenido este viernes por personal policial luego de descubrirlo cuando hacía tareas de cuidacoches frente a un centro comercial en las avenidas Newbery y Edison.

La causa a cargo del fiscal Fernando Berlingeri comenzó el domingo pasado tras el robo que un comerciante sufrió en su local en García Lorca al 5400. En esa oportunidad sustrajo 100 mil pesos y escapó a pie del lugar.

El pasado miércoles el Gabinete de Robos a Comercios de la DDI inició actuaciones por ese hecho y tomó conocimiento de otro robo en un autoservicio ubicado en Cerrito al 2500 donde un sujeto amenazó con un arma de fuego al comerciante.

Como resultado de las tareas investigativas realizadas y el análisis de filmaciones de seguridad se estableció que ambos hechos fueron cometidos por un sujeto al que identificaron como Leandro Rubén Coronel por lo que la Justicia de Garantías emitió una orden de detención.

El personal de la DDI estableció que Coronel cumplía funciones como "trapito" frente a un centro comercial ubicado por lo que se desplegó personal de civil a efectos de pasar desapercibidos como clientes.

Al momento de interceptarlo secuestraron un arma blanca del tipo "faca" que este portaba en su cintura, por lo que también se labraron actuaciones por esa infracción.

Una vez cumplimentados los recaudos legales vigentes, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.