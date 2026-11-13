Les rompieron el vidrio del auto, robaron un costoso equipo de fotografía y parapente y buscan ayuda

Un viaje terminó de la peor manera para un grupo de personas que pasó por Mar del Plata. Este jueves, alrededor de las 16, delincuentes rompieron el vidrio de un auto estacionado en la zona de Playa Serena y se llevaron un importante equipo de fotografía, filmación y parapente.

Entre los elementos robados se encuentran una cámara Canon EOS 90D, dos lentes profesionales, micrófonos inalámbricos, una cámara Insta360 y distintos accesorios audiovisuales. También sustrajeron equipamiento específico para la práctica de parapente.

El listado incluye un parapente Niviuk Hook 3, una mochila con arnés Woody Valley Wani Light 2, de color negro y celeste, y una radio VHF Yaesu FT-270.

Además, se llevaron un lente Sigma Art 18-35 mm f/1.8, un Tamron 18-135 mm, un sistema DJI Mic 1, un micrófono omnidireccional RØDE, un trípode Benro con cabezal, un soporte deportivo para cámara, un bolso táctico y una batería portátil solar, entre otros accesorios.

Las víctimas están realizando la denuncia correspondiente y difundieron el episodio en redes sociales para intentar recuperar los elementos.

El pedido es especialmente a quienes integran grupos de compra y venta, fotógrafos, realizadores audiovisuales y aficionados al parapente: solicitan estar atentos ante posibles publicaciones de alguno de los equipos sustraídos.

También pidieron que, ante cualquier información, se comuniquen por mensaje privado y remarcaron una advertencia: no comprar los elementos ni confrontar con posibles vendedores. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse por WhatsApp con Mateo al 11 5814-3136 o con Ariel al 294 489-8680.