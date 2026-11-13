Robo y destrozos en el club Argentinos del Sud: “Se llevaron hasta los marcos de las ventanas”

Seis robos en el mismo sector habían obligado a las autoridades del club a cerrar el buffet.

El club Argentinos del Sud volvió a sufrir un violento robo en su predio. Esta vez, un grupo de delincuentes ingresó a un sector donde antiguamente funcionaba el buffet, que había sido asaltado en más de seis oportunidades.

Actualmente, esa parte del predio está acondicionada como vestuario de los chicos de las categorías infantiles. “Estaba la puerta abierta y se veía claramente que no había nada para robar. No le encuentro sentido”, contó a 0223 el miembro de la comisión directiva del club Daniel Tornaroli y agregó que, sin embargo, provocaron múltiples destrozos y se llevaron hasta los marcos de aluminio y las hojas de las ventanas.

El robo fue advertido en la mañana del viernes, cuando los socios llegaron al predio y se encontraron con los daños de las instalaciones. Según detalló Tornaroli, los delincuentes se llevaron aproximadamente siete metros de marcos de aluminio y las hojas de las ventanas que daban al frente. Para poder llevárselas, rompieron los vidrios y hasta paredes.

Los robos que obligaron a cerrar el buffet

Este último robo tiene antecedentes que explican la impotencia de los miembros del club. Según Tornaroli, cuando ese espacio funcionaba como kiosco ya había sido asaltado en seis oportunidades. Los delincuentes ingresaban y se llevaban bebidas y mercadería que quedaba guardada en la cocina y la heladera.

Ante la reiteración de los hechos, la institución decidió dejar de explotar el buffet y transformarlo en vestuarios. “Desistimos de hacer kiosco y viene un foodtruck ahora", contó el directivo y remarcó que ello, lamentablemente, no impidió que volvieran a ingresar ladrones.

“Rompieron los vidrios, parece que (en la reventa) tienen más caros los marcos de los vidrios que la ventana”, sintetizó Tornaroli, desconcertado por el nivel de destrucción que dejaron los deilncuentes.