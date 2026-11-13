Asalto en Chapadmalal: la golpearon cuando llegaba a la casa, ataron a su pareja y les robaron el auto
Sucedió en Playa Los Lobos. Eran tres delincuentes. Huyeron hacía la ruta 11 en el Fiat Mobi de color blanco de las víctimas y en una moto tipo enduro.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Al menos tres delincuentes encapuchados y vestidos con ropas oscuras asaltaron este jueves a una pareja en el barrio Playa Los Lobos, los golpearon, ataron y sustrajeron un auto Fiat Mobi de color blanco en el que se dieron a la fuga.
El hecho se registró cerca de las 21 cuando la mujer estaba en la puerta de la vivienda en inmediaciones de Las Toninas y Las Centollas y fue sorprendida por los ladrones que la redujeron y arrojaron al suelo, provocándole lesiones en manos y antebrazos.
“Mientras dos de los sujetos la inmovilizaban, el tercero ingresó al domicilio y redujo a su pareja, a quien ató. Tras permanecer aproximadamente cinco minutos en el lugar, los asaltantes escaparon en una motocicleta tipo enduro y en el automóvil de la víctima, un Fiat Mobi blanco, por calle Las Toninas en dirección a la Ruta 11”, confirmaron fuentes oficiales a este medio.
Los delincuentes sustrajeron una notebook, un celular, una billetera con documentación y tarjetas bancarias, dinero en efectivo y material de trabajo perteneciente a establecimientos educativos.
Personal de la comisaría decimotercera arribó al lugar y realizó las actuaciones de rigor.
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