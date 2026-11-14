La Universidad FASTA celebró la graduación de 55 profesionales de Argentina y Latinoamérica en su Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas

En un emotivo acto de colación, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA celebró la finalización de la cohorte 2026 de la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas, una propuesta de formación y actualización profesional que continúa consolidándose como un espacio de referencia para el estudio de la propiedad intelectual y su vinculación con los desafíos de la innovación y la transformación tecnológica.

La edición 2026 contó con 55 egresados provenientes de 12 provincias argentinas y 10 países de Latinoamérica, reflejando el alcance federal e internacional de una iniciativa que promueve el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas entre profesionales de distintas jurisdicciones.

Durante ocho meses, desde marzo hasta noviembre, los participantes transitaron un intenso proceso de aprendizaje que abordó las principales disciplinas de la propiedad intelectual, su evolución normativa, los nuevos modelos de negocios, las industrias creativas y los desafíos jurídicos derivados de las tecnologías emergentes.

Un acto de colación con destacados referentes de la propiedad intelectual

La ceremonia contó con la participación de numerosos integrantes del cuerpo docente, varios de los cuales viajaron especialmente desde Buenos Aires para acompañar a los egresados en este importante acontecimiento académico.

Entre ellos se destacaron el Dr. Hernán Cabaleiro Rigamonti, Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI); el Dr. Nicolás Sommaruga, de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA); y la Dra. Carolina Albanese, Vicepresidenta del Instituto de la Moda del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

También participaron reconocidos profesionales como el Dr. Alejo Barrenechea, el Ing. Alberto Villalobos, el Dr. Ing. Mario Cisneros, la Dra. Mariana Volpi, el Dr. Hernán Bobrovsky y el Lic. Daniel Valsangiácomo, entre otros especialistas que integran el destacado plantel académico de la Diplomatura.

La propuesta cuenta con un cuerpo docente conformado por más de 30 especialistas en propiedad intelectual, derecho, innovación y nuevas tecnologías, muchos de los cuales acompañaron la ceremonia a través de la transmisión por streaming de la Universidad FASTA, reafirmando el espíritu de integración y colaboración que caracteriza a esta comunidad académica.

Ocho meses de aprendizaje, intercambio y construcción de una comunidad profesional

Durante su intervención, el Director Académico de la Diplomatura, Dr. Adrián Alveolite, destacó el valor de la experiencia compartida y el significado de haber completado una nueva edición de esta propuesta formativa.

"Junto con nuestros egresados llegamos al final de una travesía de ocho meses en la que exploramos los múltiples horizontes de la propiedad intelectual, sus desafíos y su enorme potencial transformador. Fue un recorrido de aprendizaje, reflexión e intercambio que nos permitió comprender cómo la creatividad y la innovación se han convertido en protagonistas fundamentales de nuestro tiempo".

Asimismo, expresó:

"Como Director Académico, me enorgullece haber compartido con colegas este espacio, unidos por un mismo interés: comprender, proteger y promover la creatividad y la innovación. Más allá de los contenidos académicos, me queda la certeza de que aquí se formó una verdadera comunidad de pensamiento, colaboración y, espero también, de amistad profesional. Porque el conocimiento adquiere todavía mayor valor cuando se comparte y cuando permite construir vínculos que trascienden las aulas".

Alveolite también dedicó un especial reconocimiento al cuerpo docente, agradeciendo la generosidad y el compromiso de destacados especialistas que, año tras año, aceptan la invitación para compartir sus conocimientos y experiencias profesionales.

Del mismo modo, expresó su agradecimiento a la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, María Eugenia Arenz, y al Rector de la Universidad FASTA, Dr. Juan Carlos Mena, por la confianza depositada en su persona para conducir académicamente esta propuesta y participar activamente en su desarrollo como docente.

La formación continua como respuesta a los desafíos de un mundo en transformación

La finalización de esta nueva cohorte adquiere especial relevancia en un contexto en el que la propiedad intelectual ocupa un lugar cada vez más estratégico en el desarrollo económico, tecnológico, cultural y empresarial.

La expansión de la inteligencia artificial, la economía digital, las plataformas tecnológicas, las nuevas formas de creación y comercialización de contenidos, la protección de los activos intangibles y el crecimiento de las industrias creativas plantean desafíos inéditos para los profesionales del derecho y para quienes intervienen en los procesos de innovación.

En este escenario, la actualización permanente dejó de ser una alternativa para convertirse en una necesidad profesional. Comprender las transformaciones tecnológicas y anticipar sus consecuencias jurídicas resulta indispensable para brindar respuestas eficaces a empresas, emprendedores, creadores, instituciones y organizaciones.

La propiedad intelectual ya no puede ser entendida exclusivamente como un conjunto de herramientas destinadas a proteger marcas, patentes o derechos de autor. Constituye, además, un instrumento estratégico para generar valor, promover inversiones, estimular la investigación, fortalecer la competitividad empresarial y acompañar el desarrollo de nuevas industrias.

Desde esta perspectiva, la Diplomatura de la Universidad FASTA propone una mirada integral, interdisciplinaria e internacional, combinando el rigor académico con la experiencia práctica de profesionales que intervienen cotidianamente en los principales debates y desafíos de la especialidad.

Su carácter federal y latinoamericano constituye, asimismo, uno de sus principales atributos: permite que profesionales de diferentes países y regiones compartan experiencias, contrasten marcos regulatorios, identifiquen problemáticas comunes y construyan redes de cooperación que se proyectan más allá de la formación universitaria.

Edición 2027: una propuesta renovada, más internacional y con 300 horas certificadas

En el marco de la ceremonia también se anunció la apertura de inscripciones para la cohorte 2027, que llegará con una propuesta académica ampliada y renovada, destinada a profundizar la formación especializada y fortalecer su proyección internacional.

La próxima edición contará con 300 horas certificadas, de las cuales 190 corresponderán a horas cátedra de formación online en vivo, con la participación de un cuerpo docente integrado por casi 40 especialistas de Argentina, España, Uruguay, Bolivia, Colombia y otros países.

Esta nueva estructura permitirá ampliar los espacios de análisis, incorporar nuevas perspectivas y profundizar el abordaje de los principales desafíos jurídicos y empresariales vinculados con la propiedad intelectual, las nuevas tecnologías, el Fashion Law y las industrias creativas.

La modalidad de cursada online en vivo facilitará nuevamente la participación de profesionales de distintas provincias argentinas y países de Latinoamérica, manteniendo como uno de sus principales valores el contacto directo con los docentes y el intercambio entre los participantes.

Las inscripciones para la edición 2027 ya se encuentran abiertas, con importantes beneficios económicos para quienes formalicen su inscripción anticipada hasta el 31 de diciembre de 2026.

El período general de inscripciones permanecerá abierto hasta el 15 de marzo de 2027.

De esta manera, la Universidad FASTA renueva su compromiso con la excelencia académica, la formación continua y la construcción de espacios de conocimiento que permitan a los profesionales anticiparse a los desafíos de un mundo en permanente transformación.

Listado completo de los egresados:

Camila Piñero, Gabriela Alejandra Rojas, Evelyn Viviana Kälin, Viviana Rueda Leon, Valeria Yanina Olano, Ana María Campero Bichara, Florencia María Silvana Antonuccio, Sabrina Paula Cherin, Florencia Yamila Fernández, Sayra Gabriela Fornos Ortiz, Maisa Cecilia Pugliese, Camila Ailen Motta, María Antonella Aguirre, Florencia Rocío Lotockyj, Marcela Cristhina Gutiérrez Rodríguez, Maria Paula Albornoz, Antonella Campos, Lucia Sol Haag Alegre, Mercedes Derfler, Lautaro Nazareno Fernandez, Marianela Seijas Ramirez, Yamila Maricel Cuadrado, Paulo Ezequiel Rinaudo Marini, Fernanda Maria Negri, Alexia Maria Ciminari, Florencia Julieta Diaz, Mercedes Belén Castro López, Eunice Martina María O’Conor O’Conor, Maria Laura Ruffino, Maria Belen Rapela, Paola Del Valle Favreau, Valentina Vazquez Esparza, Karen Alejandra Volpatti, Olga Sofia Bianchi, Martina Paz Rangeloff, Danila Santos, Maximiliano Patricio Buss, Marco Antonio Gomez, Florencia Miacela Sanez, Florencia Sol Quiroga, Abril Capra, Micaela Namir Aluch, Jorgelina Bellon, Camila Rosario Correa, Sheila Alfonsina Dowd, Kevin Esper Basaldella, Gabriel Enrique García Agustín, Florencia Aldana Guglielmone Ramil, Maria Paz Leon Moreno, Melanie Machado, Nerina Aldana Marzaz, Maria Jose Montaquiza Ramos, Julissa Oriadna Ortega Osorio, Melisa Pinciroli, Osvaldo Daniel Quiroga, Daiana Soledad Rodriguez, Agustina Lucia Serra, Carla Terruzzi, Frederick Daniel Vega Alfaro, Aldo Fabricio Pereyra Monzón, Valeria Cristina Ramos Alvarado, Jorge Elías Danós Titto, Maria Jose Duarte, Hernan Jose Leiva, Nicole Bianeth Perez Perez, Morena Guadalupe Zavaleta de Wahn.

Para conocer el programa académico, las condiciones de inscripción y los beneficios vigentes, las personas interesadas pueden ingresar al sitio oficial de la Universidad FASTA:

https://www.ufasta.edu.ar/facultad-ciencias-juridicas-y-sociales-online/propiedad-intelectual-nuevas-tecnologias-fashion-law-e-industrias-creativas/#toggle-id-1-closed