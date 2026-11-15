Fin del sueño: Alvarado quedó afuera de la Reválida

La ilusión era muy grande y, aunque los últimos partidos el rendimiento del equipo vino en baja, mereció más. Pero chocó con un Sarmiento de La Banda inteligente, con un arquero muy seguro como Juan Mendonca y con un Diego Novelli que siempre es protagonista (no para bien), predispone de mala manera a todos y genera un clima enrarecido. Alvarado empató 0 a 0 en el Minella y, por la derrota 1-0 en Santiago del Estero, se despidió de la temporada del Torneo Federal A.

El arranque avisoró algo que se podía venir. Diego Novelli tardó más de 20 minutos en salir al campo de juego porque, según le dijo al plantel visitante, tres personas identificadas con Alvarado ingresaron al vestuario. Algo incomprobable y sin, hasta el momento, responsables encontrados por la policía. La gente en la cancha no entendía lo que pasaba y la incertidumbre hacía que el nerviosismo fuera en aumento. Cuando el tandilense y Sarmiento ingresaron, pudo comenzar el partido y marcó presencia de entrada con dos amarillas en 3 minutos para Federico y Centurión.

En el juego, Santiago Gutiérrez trató de ponerse el peso del equipo y probó de media distancia para avisar. Las intenciones eran del local, mientras la visita esperaba y trataba de lastimar en velocidad. De a poco, Juan Mendonca comenzaba a tener protagonismo, mostrar seguridad y manejar los tiempos. La impaciencia de afuera y el murmullo por los fallos se trasladaba a la cancha donde se veán imprecisiones. Sarmiento encontró momentos para llevar la pelota lejos de su arco y demostrarle a Bilbao que no se podía descuidar. El choque era cortado, sin muchas situaciones y a pedir de los santiagueños.

Al regreso, Martel sorprendió volviendo con los mismos once, pero le duró poco. En cinco minutos gastó dos ventanas, sacó un central para agregar un "9" y puso extremo por extremo para ganar en profundidad con Speck. Pero el "Rayo", que lograba desnivelar, no era efectivo en los lanzamientos de los costados que terminaban siempre en un defensor. El que sí le dio otro ímpetu fue Franco Pinoni. El pibe salió a recibir afuera del área, enganchó y sacó el derechazo. Lo hizo dos veces: en la primera se le fue alta; en la otra exigió una impresionante respuesta de Mendonca.

El apuro era cada vez más grande y Novelli hacía lo suyo para alimentar la desesperación. Martel siguió el camino del técnico visitante y se fue expulsado por protestar y adentro había ganas pero pocas ideas, pocas combinaciones. Llegaron muchos centros que casi terminan siendo ese gol que se necesitaba. No se puede reclamar nada, pero ese hambre le faltó claridad en los metros finales. Y tampoco ligó, porque Marco Miori tuvo la última tras un tiro de Chiozza desde la medialuna, abrió el pie en el borde del área chica y la sacaron en la línea.

Alvarado se despidió del Federal A en un año que fue de mayor a menor y en el que atravesó una profunda crisis institucional. En el último tramo, como pasa tantas veces en la categoría, lo fueron sacando. Y ahora empieza otra historia, pensar en el año que viene pero, antes, reorganizarse, ver cómo y con qué encararlo. La segunda fase fue caótica en planificación, sufrió los problemas económicos que avisaron cuando asumió la Comisión Directiva y se apoyó en su gente. Para volver a empezar, hay muchas cosas que cambiar.





Síntesis

Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión y Cristian Gorgerino; Tomás Federico y Ramiro Makarte; Ariel Castellano, Santiago Gutiérrez y Matías Pérez; Germán Sosa. DT: Pablo Martel.

Cambios: ST 3' Nahuel Speck por Centurión, 5' Franco Pinoni por Pérez y 30' Marco Miori por Makarte.

Sarmiento (La Banda) (0): Juan Mendonça; Cristian Díaz, Maximiliano Nuñez, Marcos Sánchez y Axel Ochoa; Luis Perrone, Nicolás Juárez, Maximiliano Sánchez Arriola, y Alan Tevez; Israel Roldán y Nahuel González. DT: Julio Díaz.

Cambios: ST 0' Enzo Gutiérrez por González, 18' Ramiro Véliz por Ochoa, 21' Guillermo Guzmán por Perrone y 25' Lucas Zaineddin y Sergio Salto por Juárez y Tevez.

Goles: No hubo.



Árbitro: Diego Novelli.



Estadio: “José María Minella"



