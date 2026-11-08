Alvarado perdió en La Banda y ahora se juega todo en una final anticipada en el Minella

El equipo de Pablo Martel cayó por la mínima en Santiago del Estero y sueña con dar vuelta la serie la semana que viene de local.

En un partido muy caliente, Alvarado cayó 1-0 con Sarmiento de La Banda por los cuartos de final de ida de la reválida del Torneo Federal A y deberá dar vuelta la serie el fin de semana que viene en el José María Minella.

El primer tiempo tuvo pocas situaciones de peligro y mostró a Alvarado con mayor iniciativa, aunque sin demasiada profundidad. La visita intentó aprovechar la velocidad de Castellano y Speck por las bandas, mientras que Santiago Gutiérrez aparecía como el principal generador de juego.

Sin embargo, el desarrollo cambió con las expulsiones: primero Gaspar Triverio vio la segunda amarilla por una infracción sobre Centurión y dejó al conjunto santiagueño con diez jugadores. Alvarado tuvo una oportunidad con un cabezazo de Germán Cervera que exigió a Juan Mendonca.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso con un hombre menos, llegó otra expulsión. Cervera, que ya estaba amonestado, cometió una infracción imprudente y recibió la segunda tarjeta amarilla. De esa manera, los dos equipos quedaron con diez futbolistas y el escenario volvió a equilibrarse numéricamente para el comienzo del segundo tiempo.

Apenas cinco minutos después del arranque de la segunda parte, Sarmiento encontró la diferencia. Un buen cambio de frente de Roldán permitió construir la jugada que terminó con la definición de Maximiliano Ochoa para establecer el 1-0.

El equipo de La Banda aprovechó su mejor momento y estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Emanuel Bilbao respondió con intervenciones importantes para mantener a Alvarado en partido. Incluso el arquero terminó sentido después de una de sus intervenciones.

Con los cambios, Martel intentó darle otra dinámica al ataque y Alvarado consiguió adelantarse en el terreno durante los últimos minutos. Sin embargo, le faltó precisión en los metros finales y no logró encontrar el empate, pese a algunas aproximaciones que terminaron con remates por encima del travesaño.

Con este resultado, el "Torito" tendrá que remontar la serie en el José María Minella el próximo domingo a partir de las 15 horas. Cabe recordar que sí el equipo marplatense gana por la mínima se meterá en la siguiente ronda ya que tiene la ventaja deportiva.

Síntesis:

Sarmiento: 1- Juan Mendonca, 2- Maximiliano Nuñez, 3- Axel Ochoa, 4- Cristian Díaz, 5- Nicolás Juárez, 6- Marcos Sánchez, 7- Alan Tevez, 8- Gaspar Triverio, 9- Enzo Gutiérrez, 10- Israel Roldán, 11- Nahuel González. DT: Julio Díaz

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao, 2- Facundo Centurión, 3- Cristian Gorgerino, 4- Lautaro Nuñez, 5- Tomás Federico, 6- Tomás Fernández, 7- Nahuel Speck, 8- Pablo Hofstetter, 9- Germán Cervera, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Ariel Castellano. DT: Pablo Martel.

Expulsion: 31' Triverio (S); 47' Cervera (A).

Gol: Axel Ochoa 50'

Resultado: 1-0

Árbitro: Maximiliano Silcan

Estadio: "Ciudad de La Banda"