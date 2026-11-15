Osse adjudicó por más de $1.380 millones una obra clave para el sistema cloacal del Puerto

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 210 días corridos desde el inicio formal de la obra.

Obras Sanitarias Mar del Plata (Osse) adjudicó por $1.380.205.946,27 la primera etapa de la obra civil para mejorar el funcionamiento de la Estación Elevadora Cloacal Magallanes, una intervención considerada clave para fortalecer la capacidad del sistema de transporte de líquidos cloacales en la zona del Puerto. La contratación quedó en manos de la firma Romero Pablo Esteban, de acuerdo con la Resolución 1267/26 del Directorio de la empresa estatal, fechada el 4 de noviembre.

La adjudicación corresponde a la Licitación Pública N° 13/2026 y contempla un plazo de ejecución de 210 días corridos, que comenzará a contarse a partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos. Según lo establecido en la resolución, el contrato deberá suscribirse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación, mientras que el acta de inicio se firmará a los 15 días hábiles de rubricado el acuerdo.

El presidente de Osse, Tomás Amato, rubricó con su firma la adjudicación de la obra.

La empresa adjudicataria presentó una oferta alternativa bajo la modalidad de pago contado, con un anticipo financiero del 10%. Ese mecanismo representa un desembolso inicial de $138.020.594,63, equivalente a una décima parte del monto total contratado.

El proyecto había sido licitado por Osse en septiembre pasado, con un presupuesto oficial de $1.432.348.611. De esta manera, el monto finalmente adjudicado quedó unos $52 millones por debajo de la estimación inicial de la empresa sanitaria.

La intervención comprende la primera fase de un proyecto más amplio para recuperar capacidad hidráulica en la estación y mejorar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura cloacal. Entre los trabajos previstos se encuentran la construcción de una nueva cámara de bombeo, tres cámaras de hormigón armado y la instalación de una cañería de 800 milímetros de diámetro.

La primera etapa incluye una nueva cámara de bombeo y la instalación de una cañería de 800 milímetros.

El objetivo es optimizar el transporte de los líquidos cloacales y reducir las necesidades de mantenimiento electromecánico de las instalaciones. Esta primera etapa está centrada en la obra civil y constituye el paso inicial para una posterior modernización del equipamiento mecánico de la estación.

La Estación Elevadora Cloacal Magallanes cumple un papel importante en el sistema sanitario del sector portuario. La mejora de su infraestructura apunta a reforzar la capacidad operativa y acompañar las necesidades de funcionamiento de una zona estratégica de Mar del Plata.