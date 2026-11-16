La inscripción para el jardín de infantes en Mar del Plata cambió de fecha: cuándo anotarse para 2027

El cronograma rige para los trámites de ingreso y pase al Nivel Inicial.

La inscripción para el jardín de infantes en Mar del Plata para el ciclo lectivo 2027 tendrá nuevas fechas. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense modificó el calendario y estableció que los trámites de ingreso y pase al Nivel Inicial se realizarán entre el 24 y el 30 de noviembre de 2026, tanto en establecimientos estatales bonaerenses como privados.

Por qué cambiaron las fechas de inscripción

Originalmente, el período estaba previsto del 9 al 13 de noviembre, pero debió reprogramarse por la coincidencia con los feriados nacionales y provinciales decretados con motivo de la visita del papa León XIV. El cambio quedó establecido mediante la Resolución Firma Conjunta 6489-DGCYE-2026, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires el 12 de noviembre.

La disposición rige en todo el territorio bonaerense.

La modificación alcanza a las familias que deban gestionar el ingreso de niños al jardín de infantes o realizar un pase a otra institución. La nueva disposición rige en todo el territorio bonaerense, por lo que también comprende a los establecimientos educativos de Mar del Plata y el resto del partido de General Pueyrredon.

La resolución no establece una prórroga general para todas las familias ni modifica el calendario de quienes ya forman parte del sistema y continúan en la misma institución. El cambio se limita específicamente a los trámites de ingreso y pase al Nivel Inicial, tanto en escuelas de gestión estatal como privada.

Hay tiempo hasta el próximo 30 de noviembre.

De esta manera, las familias que necesiten realizar alguno de esos trámites deberán tener en cuenta el nuevo período, que irá del martes 24 al lunes 30 de noviembre. La fecha anterior quedó sin efecto y el cronograma actualizado fue confirmado oficialmente por la cartera educativa bonaerense.