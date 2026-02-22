Publicaron la primera imagen de Bastián internado luego del brutal accidente en Pinamar: "Todo va a estar bien hijo"
Su mamá, Macarena, compartió una foto desde el hospital en Buenos Aires, donde el nene de 8 años se recupera luego de afrontar múltiples y complejas cirugías.
Por Redacción 0223
PARA 0223
A más de un mes del dramático accidente en los médanos de Pinamar que conmocionó al país, la familia de Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido a raíz del choque entre un UTV y una camioneta, compartió por primera vez una imagen desde su internación en Buenos Aires.
La imagen fue publicada en las redes sociales por su madre, Macarena, y rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza frente al delicado estado de salud del menor accidentado en la segunda semana de enero.
En la historia compartida apenas se ve su rostro, pero se observa la habitación completa y al niño acostado en la cama del centro de salud porteño, donde permanece internado y ya tuvo que afrontar múltiples intervenciones quirúrgicas.
Junto a la fotografía, solicitó que continúen las cadenas de oración pidiendo por la "pronta recuperación" de su hijo y aseguró: "Basti pasó bien la noche, gracias a dios. Mañana le realizan una tomografía para ver cómo está su cabecita y su válvula nueva. Todo va a estar bien hijo, te amamos".
En qué situación se encuentra la causa
Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos indignantes en las últimas semanas.
Es que las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de los vehículos involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol. De acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta Amarok, mientras el padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.
