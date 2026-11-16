Más libertad para Saturnino: retiran el vallado para que pueda recorrer la costa

A un mes de su nacimiento y de haberse convertido en uno de los protagonistas más queridos de la costa marplatense, Saturnino comienza una nueva etapa de crecimiento: retirarán el vallado que hasta ahora delimitaba su espacio para que pueda desplazarse con mayor libertad por las playas.

La decisión se tomó a partir de su evolución favorable y de los avances registrados en sus movimientos. De esta manera, la cría podrá explorar nuevos sectores sin las barreras físicas que la acompañaron durante sus primeras semanas de vida, cuando permanecía junto a su madre, Perla.

Saturnino, nacido el pasado 16 de octubre en la playa ubicada frente al Asilo Unzué, presenta un desarrollo acorde con lo esperado para esta etapa. Durante los últimos días comenzó a recorrer distancias cada vez mayores, con desplazamientos más frecuentes y prolongados que ya alcanzan entre 1.000 y 1.300 metros.

Saturnino junto a su madre Perla.

De hecho, según los registros de esta mañana, llegó hasta playas ubicadas más al norte de su zona habitual, a la altura del Museo Mar. Estos recorridos forman parte de su crecimiento natural y de una etapa en la que comienza a explorar nuevos espacios costeros e incorporar comportamientos vinculados al buceo, la alimentación y la navegación.

El retiro del cerco no significa que Saturnino quedará sin protección. Los equipos de Guardaparques y Defensa Civil continuarán con las tareas de control y monitoreo para acompañar esta nueva fase de desarrollo y garantizar su bienestar.

A un mes de su nacimiento, la cría de elefante marino dejará de tener el cerco que delimitó su espacio durante sus primeras semanas de vida.

En este contexto, es fundamental que vecinos y turistas respeten su espacio y contribuyan a que pueda desenvolverse con tranquilidad. Se solicita no acercarse, tocarlo ni intentar interactuar con él; tampoco alimentarlo, ofrecerle agua, arrojarle arena, mojarlo o intentar reingresarlo al mar. Además, es importante mantener a las mascotas alejadas.

La presencia de perros puede generarle estrés y alterar su comportamiento natural. Saturnino necesita descansar y explorar sin interferencias. Ahora que podrá moverse con mayor libertad por la costa, la colaboración de toda la comunidad será clave para que continúe creciendo de manera segura en su hábitat natural.