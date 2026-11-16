¿Listo para irse?: Saturnino se movió de playa y cada vez se desplaza más

El elefante marino que conquista a todos se movió nuevamente de lugar de descanso.

Saturnino parece decidido a conocer cada vez más de la costa marplatense. Después de permanecer durante varias semanas en las inmediaciones del lugar donde nació, el pequeño elefante marino volvió a desplazarse y cambió de playa: ahora descansa al reparo de un puesto de guardavidas de Playa Constitución.

El movimiento se produce a poco más de una semana de haberse separado de su madre, Perla, que lo amamantó durante 24 días y luego regresó al mar. Desde entonces, el cachorro atraviesa una etapa clave de su desarrollo, en la que deberá aprender a desenvolverse de manera independiente.

Saturnino encontró reparo junto a un puesto de guardavidas de Playa Constitución, después de desplazarse desde el sector donde permaneció durante sus primeras semanas de vida.

El desplazamiento también expuso el interés que despertó entre vecinos y turistas. Durante el fin de semana se formaron verdaderas tribunas de curiosos que se acercaron a observarlo. Incluso, ante la cantidad de personas que buscaban aproximarse, personal de Fauna y Defensa Civil debió intervenir para evitar que Saturnino se acercara demasiado al cerco perimetral y quedara expuesto a las molestias del público.

De qué vive Saturnino después de separarse de su madre

Aunque ya no recibe alimento de Perla, Saturnino cuenta con una reserva energética importante. Durante las semanas de lactancia acumuló una gran cantidad de grasa gracias a la leche materna, que tiene una concentración muy elevada de nutrientes y le permitió aumentar considerablemente de peso.

Ahora deberá sostenerse con esas reservas mientras madura físicamente y desarrolla las habilidades necesarias para conseguir su propio alimento.

Según explican los especialistas, esta etapa es parte del ciclo natural de los elefantes marinos: las hembras concentran la crianza en un período breve y, una vez terminado el amamantamiento, las crías deben atravesar un tiempo de adaptación antes de alimentarse por sus propios medios.

Los elefantes marinos pasan gran parte de su vida en el agua y realizan inmersiones profundas para buscar peces y calamares. Saturnino deberá desarrollar esa capacidad progresivamente, mientras alterna períodos de descanso en la arena con incursiones en el océano.

El elefante marino se desplazó hasta Playa Constitución. Cómo sobrevive sin su madre y qué necesita para regresar al océano.

Por qué se mueve tanto y qué cuidados hay que mantener

Los desplazamientos forman parte de esta nueva etapa. Después del destete, las crías pueden cambiar de sector, ingresar al agua y regresar a la costa, mientras se adaptan a las condiciones que necesitarán para su vida adulta.

Por eso, su presencia en una playa no significa que necesariamente vaya a permanecer allí. También puede volver a desplazarse hacia otros sectores del frente costero antes de alejarse definitivamente de la costa.

Desde el Municipio, a través del EMSUR y Defensa Civil, insisten en la importancia de respetar su espacio y permitirle descansar sin interferencias. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una distancia prudencial de entre 20 y 30 metros.

No acercarse para tocarlo, fotografiarlo de cerca o intentar interactuar con él.

No alimentarlo ni intentar que ingrese al agua.

Evitar la presencia de mascotas en las inmediaciones y no permitir que se acerquen al animal.

No generar ruidos molestos ni situaciones que puedan alterarlo.

La recomendación cobra especial importancia ahora que Saturnino comenzó a desplazarse por distintas playas y puede encontrarse con personas que no conocen su historia.